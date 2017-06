Cultura Ayerbe se llena de música con una "Neuro gala" de diez Estoesloquehay celebró con éxito su edición número quince. The Bronson, Ángel Stanich, Los Ganglios y Vurro animaron la cita .

La muestra rural itinerante Estoesloquehay despidió ayer en Ayerbe su 15 edición con el cine como protagonista, tras una jornada de sábado en la que numeroso público asistió a la media docena de actividades programadas. La "Neuro gala" musical fue el plato fuerte de la segunda jornada del festival con los conciertos de The Bronson, Vurro, Ángel Stanich y Los Ganglios, que consiguieron una fiesta ininterrumpida de más de seis horas en la plaza Ramón y Cajal de la localidad altoaragonesa. D. A. 26/06/2017

