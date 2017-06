Comarcas LA HOYA - INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Ecologistas en Acción recurre la construcción del embalse de Almudévar Consideran que existen "diversas irregularidades graves" de tipo administrativo y técnico en el proyecto y su tramitación.

EFE 26/06/2017 / 17:25

ZARAGOZA.- La organización Ecologistas en Acción ha interpuesto un recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra el procedimiento administrativo relacionado con la construcción del embalse de Almudévar en la provincia de Huesca. En concreto, este colectivo ha recurrido las resoluciones de la Dirección General del Agua de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura por las que se aprueba el expediente de Información Pública y el Proyecto 06/15 de Construcción de dicho pantano así como por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Regulación de la cuenca del río Cinca para completar los riegos del Alto Aragón. Ecologistas en Acción considera que existen "diversas irregularidades graves" tanto de tipo administrativo como de tipo técnico tanto en el proyecto del embalse de Almudévar como en su proceso de tramitación. La organización exige una intervención judicial que dilucide si existen motivos suficientes para desestimar el proyecto y para la futura delimitación de posibles responsabilidades administrativas y penales en las irregularidades detectadas, informa este colectivo en una nota de prensa. Recuerdan que el embalse de Almudévar, ubicado entre las localidades de Almudévar, Tardienta y Vicién, se ha proyectado como un embalse de regulación para Riegos del Alto Aragón, con 170 hectómetros de capacidad que inundaría 1.152 hectáreas de tierras de cultivo en ecosistema estepario y que se llenaría desde el Canal de Monegros con aguas procedentes mayoritariamente del río Gállego, aunque también podría recibir aguas del río Cinca. El pantano, vinculado al embalse de Biscarrués en el Gállego, está presupuestado en unos 100 millones de euros que los ecologistas creen que se verán "cuantiosamente aumentados". La organización advierte de que los proyectos constructivos de dichos embalses no tienen bien calculada la garantía de suministro por lo que "no existe una justificación numérica clara para tales actuaciones, más allá del típico dispendio de dinero público en obras hidráulicas de dudosa viabilidad". Por eso cree que el motivo de estas obras es "ampliar aún más la superficie regada de Riegos del Alto Aragón, principalmente en la zona denominada Monegros II, algo que hoy en día carece de sentido desde los puntos de vista económico, social y ambiental".

Comentarios

