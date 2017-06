España OPERACIÓN POLICIAL Los Mossos detienen a una banda de traficantes y evitan un crimen en Pakistán Estarían involucrados en diversas agresiones a personas que no seguían sus órdenes.

EFE 27/06/2017 / 9:24

BARCELONA.- Los Mossos d'Esquadra han detenido a 15 personas de nacionalidad paquistaní que formaban parte de una banda dedicada al tráfico de drogas en zonas de ocio de Barcelona, bajo la apariencia de vender bebidas en lata, en una investigación que ha permitido evitar un asesinato en Pakistán. Según un comunicado de los Mossos, estas personas estarían involucradas en diversas agresiones a personas que no seguían sus órdenes o que les disputaban un territorio que consideraban propio. En su pugna con otros grupos por el territorio, los investigadores tuvieron acceso a una información según la cual un miembro de la banda investigada se había desplazado a Pakistán con la intención de ejecutar a un familiar de un miembro del grupo rival, ha explicado la policía autonómica. Los agentes determinaron que en Pakistán se habían hecho gestiones para localizar a la víctima, que el desplazado había adquirido un arma de fuego y que estaba planificando el asesinato. Finalmente no se consumó porque los destinatarios del ataque estaban prevenidos por los investigadores, lo que provocó que se ocultaran fuera de su casa. La investigación tiene su punto de inicio el pasado mes de abril, cuando unos ciudadanos paquistaníes fueron asaltados por un grupo de siete compatriotas con armas blancas cuando llegaban a su domicilio de Badalona tras vender bebidas en la zona del Puerto Olímpico. Una de las víctimas recibió varias puñaladas, por lo que tuvo que estar hospitalizado varios días. El asalto tenía como objetivo acabar con la vida de un integrante del grupo agredido debido a su negativa a vender sustancias estupefacientes según las órdenes del grupo agresor, han relatado desde los Mossos. Pocos días antes de este ataque tuvo lugar en la playa de la Barceloneta un enfrentamiento con objetos contundentes entre dos grupos de paquistaníes por el control de la venta de latas y sustancias estupefacientes en el Puerto Olímpico, que se saldó con varias personas heridas por arma blanca. Las pesquisas corroboraron que había una organización criminal integrada por personas de origen paquistaní, conocida con el apodo de "Banda de la Mina" que se dedicaba a coaccionar, amenazar y agredir a personas, además de controlar el negocio del tráfico de estupefacientes.

