El Senado aprueba definitivamente los PGE

E.P. 27/06/2017

MADRID.- El Pleno del Senado aprobó ayer definitivamente el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, tras haber rechazado los 64 vetos y las 6.120 enmiendas parciales presentadas a las cuentas públicas durante su tramitación en la Cámara Alta. Las cuentas públicas de 2017 contaron con un amplio apoyo en el Senado gracias a la abultada mayoría parlamentaria que ostenta el PP en la Cámara Alta, con 149 senadores "populares" del total de 266, más el apoyo de los grupos que respaldan el proyecto (Cs, PNV, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias). Al no haberse introducido enmiendas en las cuentas públicas, quedará aprobado definitivamente, por lo que no será necesario que vuelva al Congreso, tal y como pretendía el Ejecutivo. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

