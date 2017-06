España El PSOE podría frenar el Ceta con su abstención El partido se reafirmó ayer en su voto y avisó que no se van a "tomar a la ligera" futuras negociaciones de este calado.

EFE 27/06/2017

MADRID.- El PSOE explicó ayer que su viraje ante el tratado de libre comercio entre Canadá y la UE (Ceta, por sus siglas en inglés) pretende ser un "serio aviso" de que esta formación "no se va a tomar a la ligera aspectos criticables" de futuras negociaciones sobre acuerdos de este tipo. Así se expresó ayer el secretario de Economía del partido, Manuel Escudero, quien afirmó que el PSOE se abstendría en la votación para ratificar el Ceta incluso en el caso de que esa postura tuviera como consecuencia que el proceso de ratificación en todos los Estados miembros se atascase en España. Si ese escenario se produjera -no se espera que ocurra porque puede salir adelante la ratificación con el respaldo de otros partidos- España tendría "cierto margen de maniobra" para modificar las "medidas perniciosas" que introduce el tratado, opinó Escudero. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

