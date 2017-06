Mundo El ultraconservador DUP entra en el gobierno de Reino Unido Apoyará a May en mociones de confianza, presupuestos y "brexit". Los laboristas y líderes de Escocia y Gales condenan este acuerdo.

El acuerdo sellado ayer entre la primera ministra británica, Theresa May, y el Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, sitúa en el centro de la política de Westminster a la formación más ultraconservadora del Reino Unido. Este pacto llegaba tras dos semanas de conversaciones entre las dos formaciones desde que las elecciones dejaron al Partido Conservador sin mayoría absoluta en el Parlamento. EFE 27/06/2017

