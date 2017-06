Aragón RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES El Estado acepta estudiar un acuerdo bilateral de financiación de Aragón Fomento se ha comprometido a licitar e iniciar las obras de la N-260 entre el congosto de Ventamillo y Campo en 2018.

La Comisión Bilateral Aragón-Estado, el máximo órgano de relaciones entre ambas administraciones, ha dado hoy por primera vez un paso relacionado con el acuerdo bilateral de financiación que prevé el Estatuto de Autonomía, ya que el Estado ha aceptado "reflexionar" sobre lo que significa este posible pacto. EFE 27/06/2017 / 20:23

ZARAGOZA.- Tras la reunión de la Comisión Bilateral, encabezada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, éste último ha comparecido ante los medios de comunicación, acompañado por el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, el aragonés Roberto Bermúdez de Castro para explicar los acuerdos alcanzados, y dar cuenta también de los que han quedado pendientes. Guillén ha mostrado la satisfacción del ejecutivo aragonés por que el acuerdo de financiación bilateral -previsto en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía-, se haya incluido por fin en la agenda de la Comisión Bilateral. Ese acuerdo de financiación se incluyó ya en la redacción del Estatuto de Autonomía de 1996 y más tarde en la reforma de esta ley orgánica, en 2007, pero hasta ahora nunca se había activado. El acuerdo permitirá, según Guillén, hacer una reflexión sobre lo que "significa de verdad" el artículo 108 y buscar una interpretación común, lo que llevará "algunas jornadas de trabajo", también desde el puto de vista académico. En este sentido, se va a crear un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Financieros para analizar el caso concreto de Aragón. "No es un asunto que sea fácil y tampoco será bien visto por el resto de comunidades autónomas", ha reconocido Guillén, quien ha pedido "tiempo" y "paciencia" y ha esperado que ambas administraciones tengan "responsabilidad y sentido de la lealtad". Por otro lado, para reforzar las garantías de cumplimiento y ejecución de los acuerdos en esta Comisión Bilateral, se ha acordado introducir un "mecanismo de garantía" que vele por el cumplimiento de los acuerdos. De este modo, se ha creado otro grupo de trabajo con este fin, formado por tres representantes de cada parte que elaborarán una memoria que remitirán a la secretaría permanente de la Comisión Bilateral de forma semestral. Por su parte Bermúdez de Castro ha explicado algunos de los acuerdos, por ejemplo en infraestructuras, a los que se ha llegado, entre otros el inicio inminente de las obras de desdoblamiento de la N-232 entre Gallur y Mallén, algo que no obstante era previsible teniendo en cuenta que la obra ya fue adjudicada en abril de este año. Además, el Ministerio de Fomento se ha comprometido a licitar e iniciar las obras de la N-260 entre el congosto de Ventamillo y Campo en 2018, mientras que Bermúdez de Castro, sin concretar, ha anunciado nuevas licitaciones, "en dos o tres meses" o incluso "antes de agosto", en las autovías A-21, A-22 y A-23. Sobre la descontaminación del río Gállego, el Ministerio de Medio Ambiente iniciará en este ejercicio las obras para la derivación de las aguas del barranco de Bailín y trabajará con el Gobierno de Aragon para definir un nuevo acuerdo que permita acometer actuaciones adicionales, "en función de las disponibilidades presupuestarias". El Gobierno de Aragón, además, ha puesto sobre la mesa varios asuntos "importantes" sobre los que no ha sido posible cerrar hoy acuerdos, pero que se espera que sea posible "cuanto antes". Así, respecto al mantenimiento de la actividad en la Central Térmica de Andorra, el Gobierno aragonés sigue esperando el borrador de decreto ley que lo posibilitaría. Bermúdez de Castro ha dicho que el Gobierno de España, una vez se realicen las modificaciones legislativas oportunas, intentará "por todos los medios", preservar la actividad. Además, sobre la restitución a los municipios afectados por aprovechamientos hidroeléctricos, el Gobierno de Aragón plantea firmar un convenio de colaboración con el Estado en esta materia y para la reversión de los aprovechamientos. Sin embargo, el secretario de Estado ha precisado que hay un impedimento jurídico "bastante serio" relacionado con los recursos que han presentado las empresas para la reversión de los saltos impiden seguir avanzando en ese tema. No se ha conseguir llegar a acuerdos, tampoco, en la liberalización de la AP-2 desde Alfajarín a Fraga, en el desdoblamiento de la N-232 hasta Alcañiz, y en el acuerdo con Renfe para la prestación de los servicios regionales en Aragón.

