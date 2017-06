Huesca Comercios piden reabrir al tráfico Alcoraz y Zaragoza Los comerciantes afirman que la semipeatonalización "sin sentido" provoca cierres y una caída del 30-40% en las ventas.

O. ISARRE . 28/06/2017

Tweet

HUESCA.- Comercios de las calles Alcoraz y Cavia van a pedir una reunión con el Ayuntamiento para reclamar que la manzana formada por Alcoraz y Zaragoza vuelva a abrirse al tráfico ante el daño que "esta manzana que no es peatonal ni es nada" está haciendo a sus establecimientos. Gurutz Goikoetxea, de la Pastelería Vilas, cifró que las ventas en las tiendas de Alcoraz y Cavia han caído entre un 30 y un 40% desde su cambio a una semipeatonalización "sin sentido". "No hablamos de efectos de la crisis, sino de que se cierran comercios ahora, unos 5 ó 6 en Alcoraz, y creemos que es por la situación de la calle", afirmó. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.