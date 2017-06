Sociedad "Las personas con discapacidad podemos hacer un buen trabajo" El joven David Vasco, de la Asociación Down, se acaba de incorporar a la plantilla de Chapistería Layca S.L. tras superar un periodo de prácticas con apoyo.

MYRIAM MARTÍNEZ 28/06/2017

Tweet

HUESCA.- Nueve jóvenes de la Asociación Down Huesca han sido contratados en los últimos años en empresas ordinarias, siete en la capital de la provincia y otros dos en Barbastro y Monzón. El más reciente, David Vasco, que el pasado mes de enero inició unas prácticas formativas en Chapistería Layca S.L. y tras culminar el proceso ha firmado ya el contrato y se ha incorporado a la plantilla. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.