Deportes FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN Rubi: "La entrega, el esfuerzo y el sacrifico son innegociables en mis equipos" El nuevo entrenador del SD Huesca anuncia que llega con su equipo de trabajo "con toda la ilusión del mundo"

Joan Francesc Ferrer Sicilia "Rubi", que hoy ha sido presentado como nuevo técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, ha indicado que "la entrega, el esfuerzo y el sacrificio son innegociables" en sus equipos y que después deben ser "protagonistas" y hacer disfrutar al aficionado. EFE 28/06/2017 / 14:36

HUESCA.- "Tenemos que intentar ser un equipo valiente pero sin renunciar a ningún aspecto del juego porque como te olvides de una de las cosas, ya sea atacar, defender, el balón parado, el aspecto mental o defender un saque de banda estás restando y mis equipos quiero que sean completos en todas las facetas", ha destacado. Rubi ha subrayado igualmente que llega con su equipo de trabajo "con toda la ilusión del mundo" y ha agradecido al club altoaragonés que se hubiera fijado en él para dirigir al equipo. "Quiero agradecer al Huesca que haya creído que nosotros podemos aportar para que el club siga creciendo y estamos muy ilusionados y agradecidos por la ilusión que nos han transmitido. Eso es muy importante, más que otros aspectos", ha señalado. El nuevo entrenador ha aprovechado el acto de su presentación para felicitar a los técnicos y jugadores de la pasada temporada por lo que habían conseguido y que les había supuesto pelear por el ascenso a Primera. Rubi, que quiere que el Huesca siga creciendo, se ha definido como "gente normal" a la que le gusta corresponder y que va a trabajar para que las cosas salgan "lo mejor posible". "Nos vamos a dejar la vida y estamos tremendamente ilusionados por hacer cosas bonitas", ha añadido. El preparador del Huesca ha analizado que hay una plantilla que ha mostrado un nivel "muy bueno" y que desea que se mantenga, y luego mejorarlo, aunque ha advertido que eso, en Segunda División, "no es garantía de nada" debido a la igualdad y complejidad de la categoría. "Todos sabemos cómo es la Segunda División ya que 15 de los 22 equipos tienen como objetivo meterse en Playoff o subir a Primera. Nosotros tenemos que aprovechar lo bueno que se ha hecho en este club y si se puede dar un paso más ahí estaremos. Lo primero será ir a por los 50 puntos, pero tenemos ambición", ha apostillado. El Huesca tiene 19 jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada aunque no es seguro que todos continúen. "Hacer 63 puntos habla de una plantilla regular y que ha rendido a un nivel muy bueno. Ahora tendremos que hablar con la dirección deportiva para consensuar y ver caso por caso", ha apuntado el preparador en relación a las posibles bajas que se puedan producir. Rubi no cree que tenga que haber dos jugadores por puesto en la plantilla: "está bien si es posible pero también es buena la polivalencia de jugadores, aunque todo eso lo iremos moldeando".

