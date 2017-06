Huesca PARTIDOS POLÍTICOS El PP respalda las obras de saneamiento para evitar inundaciones en Huesca Esperan que el gobierno municipal actúe "con la suficiente celeridad y un espíritu realista".

EUROPA PRESS 28/06/2017 / 19:09

HUESCA.- El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Huesca ha ofrecido su apoyo al 'tripartito' en las obras de saneamiento "imprescindibles" para evitar o paliar los efectos de las grandes lluvias en la capital altoaragonesa. Los 'populares', no obstante, esperan que el gobierno municipal actúe "con la suficiente celeridad y un espíritu realista sin triunfalismos". Con el último matiz se refieren a unas declaraciones de la concejal socialista María Rodrigo que, en un episodio similar de menor trascendencia, se felicitó por el éxito de las obras municipales realizadas. El PP prefiere abordar las inundaciones del pasado domingo "como un hecho excepcional, porque siempre cabe un margen de error ante las grandes precipitaciones". En esas circunstancias, han afirmado que respaldarán las actuaciones del gobierno municipal "mientras se den respuestas proporcionales y con la máxima celeridad". El PP oscense ha recordado el superávit registrado en 2016, "lo que pone en evidencia que el tripartito pudo realizar las obras ahora proyectadas y continuar con el régimen de inversiones que se fijó en el anterior gobierno municipal del PP". En ese sentido, los 'populares' en el consistorio oscense han apuntado que durante su mandato se invirtieron más de 3,7 millones de euros en la red de saneamiento y se actuó en polígonos industriales, la rotonda de la ITV o Martínez de Velasco. "Nunca antes se había invertido tanto en saneamiento en tan poco tiempo", ha recalcado el grupo 'popular'. Conscientes de que faltaba todavía mucho por hacer "esa era una prioridad objetiva", ha señalado el PP, "y el tripartito ha recogido el testigo iniciado en la legislatura pasada, continuando con la mejora de la red. Sin duda, las pistas de pádel, las zonas de esparcimiento canino entre otras actuaciones, podían haber esperado. En 2016 se podía haber realizado un mayor esfuerzo en inversión en obras de subsuelo". El PP ha concluido que "es necesario que el tripartito adopte una postura de humildad y realismo y que afronte un problema que Huesca no se puede permitir. Las consecuencias de las grandes lluvias son imprevisibles por su propia naturaleza, pero hay que retomar el camino emprendido en el anterior mandato y asumir que, a veces, las inversiones más importantes y prioritarias son las que no se ven".

