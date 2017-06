Sociedad FORMACIÓN La medicina y el arte cerrarán en la DPH el programa estival de la sede Pirineos de la UIMP Se abordarán aspectos de psiquiatría, dermatología junto a patrones con una base artística.

HUESCA.- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo cierra el programa estival de la sede Pirineos con una propuesta muy innovadora que aúna lo que, en apariencia, son dos mundos muy lejanos. La ciencia médica y el arte se dan la mano en un seminario organizado con la Diputación Provincial de Huesca (DPH), entre el 21 y el 23 de septiembre, para establecer lazos en común y para comprobar, una vez más, lo elástico del lenguaje artístico. Dirigido por el altoaragonés Javier Codesal, artista y profesor de la Universidad de Salamanca, y por la psicoanalista y ensayista Montserrat Domínguez, el objetivo del encuentro es aunar lo artístico con otros saberes como el médico, en concreto con las especialidades de dermatología y psiquiatría, y el psicoanalítico. Académicos, artistas, médicos y psicoanalistas se darán cita este otoño para debatir la capacidad interdisciplinar del arte en cada uno de los campos que los ponentes representan. Pero no son los únicos llamados al debate. La inscripción es gratuita y todo aquél que acuda puede además participar con una comunicación, que debe ser inédita, en cualquier ámbito de su interés relacionado con el programa. Las jornadas, como es habitual en la programación de la UIMP, tienen un planteamiento cuya base reside en la participación de todo el público asistente. Dentro de las ciencias con las que se plantea esta original combinación, cada una obedece a un sentido distinto. La dermatología y la psiquiatría tienen en sí mismas y en su estudio una base artística latente que se identifica con patrones estéticos que no son del todo ajenos; mientras que el psicoanálisis, centrado en el campo de la psicosomática, se une a este encuentro por su similitud con el arte en la contraposición que se da entre su origen y su incidencia real, ha señalado la DPH en una nota de prensa. El programa está dirigido tanto a profesionales como estudiantes del ámbito médico, psicológico, psicoanalítico, historiadores del arte, artistas, antropólogos y a cualquier persona interesada en estos campos del saber. Hay más información acerca de cómo matricularse y participar en la web de la sede Pirineos de la UIMP. Además del seminario, la Diputación Provincial organiza una exposición que lleva por título la expresión 'Caerán las almas de las pieles', proveniente de un verso de Mayakovski. La muestra pone en relación el discurso de las jornadas con la representación visual y sonora de las producciones artísticas, tomando como punto de partida la obra de la artista oscense Patricia Albajar, especialmente su serie 'Derma'. Esta exposición se centra en la contraposición, por un lado, de la subjetividad de la tensión de la piel, en su vertiente más humana, y por otro la carne en "descarnada objetividad", obviando su pertenencia al ser humano. Patricia Albajar, cuya obra servirá de prólogo, Ignasi Aballí, Stan Brakhage, Javier Codesal, Pepe Espaliú, Esther Ferrer, Dani García Andújar, Olvido García Valdés, Enrique Marty, Pepe Miralles, La Ribot y Columna Villarroya son los artistas que integran esta propuesta artística "que no va a dejar a nadie indiferente".

