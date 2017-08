España CITACIÓN AL PRESIDENTE La comparecencia de Rajoy sobre Gürtel en el Congreso, el miércoles a las 9 de la mañana La oposición reclama que dé más explicaciones tras su comparecencia ante el tribunal.

28/08/2017

MADRID.- La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha fijado para el próximo miércoles día 30 de agosto, a las 9 de la mañana, la comparecencia extraordinaria en Pleno del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el 'caso Gürtel', sesión que la oposición acordó e impuso la semana pasada al PP, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La comparecencia de Rajoy fue solicitada por el PSOE y Unidos Podemos, por un lado, y por Esquerra (ERC) y el PDeCAT por otro, en ambos casos tras la declaración del presidente del PP como testigo en el juicio de la trama Gürtel que se desarrolla en la Audiencia Nacional. Estos grupos de la oposición consideraban insuficientes las explicaciones que Rajoy ofreció ante el tribunal de Gürtel y reclamaban un debate más político sobre la financiación del PP. El PNV decidió apoyar estas peticiones e inclinó la balanza en la Diputación Permanente del Congreso a favor de la comparecencia de Rajoy, que salió adelante entre las protestas del PP. Su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, ironizó con el poco interés que en su opinión despierta en la sociedad la urgencia de esta comparecencia: "He paseado por las playas y todo el mundo me decía que era urgente que viniera Rajoy". La semana parlamentaria será intensa porque el Ejecutivo del PP ha aceptado otras cuatro comparecencias de ministros en comisión antes del 1 de septiembre. Uno de ellos será el titular de Fomento, Íñigo De la Serna, que ya se ofreció a explicar el papel de AENA en el conflicto laboral del personal de seguridad del aeropuerto de El Prat. El Gobierno y la oposición también han coincidido en pedir la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para dar cuenta de los errores del sistema de comunicación LexNET que a finales de julio dejaron al descubierto documentos de causas judiciales abiertas. La oposición, desde Ciudadanos hasta la izquierda, incluyó sin embargo un segundo punto de exigencia de explicaciones a Catalá, concretamente la posición del Ministerio ante las peticiones del Gobierno de Erdogan de dos intelectuales turcos detenidos en nuestro país. LA OPOSICIÓN OBLIGA A COSPEDAL A COMPARECER Además, en la Diputación Permanente también se aprobó la semana pasada citar en el Congreso en los próximos días al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para informar de las medidas sobre el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en relación con Cataluña si la Generalitat utiliza recursos públicos para el referéndum independentista. Igualmente, se dio vía libre por unanimidad a que la titular de Empleo, Fátima Báñez, informe al Congreso de sus planes sobre la renovación o no del Plan Prepara. Según el PP, esta comparecencia tendrá lugar el próximo martes, día 29. La oposición añadió una quinta comparecencia del Gobierno, esta vez pese al voto en contra del PP. Afecta a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien deberá acudir a la comisión correspondiente antes del 1 de agosto para explicar la reciente orden militar que conmemoraba el aniversario del golpe de Estado franquista del 18 de julio de 1936 que dio paso a la Guerra Civil.

