Acto de la comunidad musulmana de Sariñena

Condenaron ayer los atentados terroristas de Cataluña ante la casa consistorial.

MARGA BRETOS 28/08/2017

SARIÑENA.- Varios miembros de la comunidad musulmana de Sariñena guardaron, durante la mañana de ayer, un minuto de silencio en señal de duelo y repulsa por los atentados terroristas ocurridos en Cataluña, que les ha tocado "muy de cerca" porque viven en el país, con pancartas con frases como "No a la islamofobia, no al terrorismo", "Soy musulmán, no terrorista", "Todos somos España, Barcelona, Siria, Palestina, Francia, Londres…". Todos ellos se presentaron ante la puerta del ayuntamiento, acompañados por Francisco Villellas, alcalde de la localidad. Aunque había tan solo 15 musulmanes, el portavoz de la Asociación Cultural Amigos de los Monegros, que representa a esta comunidad, dijo que la mayoría están de vacaciones y que las mujeres, niños y niñas no van a este tipo de actos. También recordaron el atentado ocurrido hace unos días en Siria para hacer entender que los asesinos no distinguen razas ni religiones y que el 90 por ciento de las víctimas eran musulmanes. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.