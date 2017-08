Cultura Daniel Martín gana el Obuxofest con "Camada" Los asistentes disfrutaron ayer de la última jornada en la gala de entrega de premios de los cortometrajes y videominutos.

HUESCA.- El festival Obuxofest entregó ayer los premios a los mejores cortometrajes que participaron en esta edición, galardonando en primer lugar a Daniel Martín Novel con su cinta Camada, siendo el segundo puesto para Macarena Astorga por Marta no viene a cenar, y para Asier Iza por su trabajo Precious moment, con un accésit -premio compartido- para ambos. El jurado hizo especial mención al cortometraje Justicia justiciera del autor Rafa Dengrá. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

