Manuel Vilas: "El audiolibro se encuentra en la encrucijada entre lo tradicional y lo tecnológico" El escritor aragonés presentará en formato sonoro su novela "Lou Reed era español" en la edición de este año

D.A. 28/08/2017 / 15:31

HUESCA.- Si el año pasado el IV Congreso del Libro Electrónico de Barbastro auguraba que el 2017 iba a ser el año del audiolibro, esta nueva edición lo corrobora centrando su primera jornada el día 15 de noviembre en este formato con un taller sobre los audiobooks y la presentación del libro sonoro "Lou Reed era español" del escritor barbastrense Manuel Vilas. El escritor aragonés afincado en Iowa ha visto como su novela, publicada en 2016 por Malpaso Ediciones, ha despertado el interés de Storytel.es, una plataforma de libros sonoros que se lanzará próximamente en España para convertirse en el "Netflix de los audiolibros", según Isaac Baltanás, miembro de la filial española. "Lou Reed era español" cuenta la historia de Manuel Vilas de joven en plena época franquista cuando descubrió la voz del cantante norteamericano a quien admira desde entonces y quien cambió su forma de ver el país donde vivía. Su experiencia se mezcla con el periplo del propio Reed en España, recorriendo sus conciertos y su vida. Fue a través del oído cómo el protagonista del libro despertó su fascinación por su música. Extrapolando ese sentido a la literatura, el audiolibro puede cumplir la función, según Vilas, de "ofrecer al público una posibilidad de acercamiento al libro". "Es una experiencia donde ya no se necesita un libro físico, sino unos auriculares y un aparato que permita escucharlos. Una manera de extender la comodidad de la lectura, una nueva forma de entrar en los libros", comenta. Para el escritor este formato guarda una paradoja muy interesante: "La tecnología del audiolibro tiene también un punto de regreso a la tradición oral que entronca con el origen de la literatura. Alguien te cuenta una historia a través de la oralidad. El audiolibro se encuentra en esa encrucijada entre lo tradicional y lo tecnológico". La novela de Vilas no ha sido adaptada, sino que un locutor profesional, Javier Garrido, ha dado voz a las letras escritas y silencio a los espacios. El autor ha podido participar en parte del proceso de producción, en su caso eligiendo la voz, hecho que agradece, ya que es una experiencia "divertida". "Cuando oyes tu libro en voces de profesionales pasa a sonar de otra manera. A un libro le das una voz interior tuya y cuando suena en otra es como si se alejara de tu protección, de tu ámbito y se convierte en otra cosa. Pasa a la colectividad y deja de estar sólo en tu cabeza". Vilas ya participó en la I edición del Congreso del Libro de Barbastro en 2013 para hablar del futuro del ebook. Se confiesa un amante de su ciudad natal, y apoya y fomenta esta cita organizada por la Diputación Provincial de Huesca. "Encuentros como este significan que hay una cultura despierta en la ciudad y las ciudades alcanzan una identidad interesante cuando son capaces de acoger eventos culturales de estas características", opina. Durante la celebración del Congreso, los barbastrenses podrán escuchar pasajes del libro en una zona habilitada para ello que les permitirá disfrutar de la experiencia, así como acercarse a la presentación que se realizará a las 18:30 el día 15 de noviembre en la sede de la UNED de Barbastro en conexión con Estados Unidos. TALLER DE AUDIOLIBROS El Congreso del Libro Electrónico celebra este año su quinta edición consolidado en el calendario como una cita ineludible para los expertos del sector digital. Este encuentro tendrá lugar el 15, 16 y 17 de noviembre en el centro de la Uned de Barbastro, organizado por la Diputación Provincial de Huesca en colaboración con el Ayuntamiento de Barbastro. El Congreso mantendrá el formato estrenado el año pasado, separando el encuentro en cuatro ejes: conversaciones, sesiones profesionales, un taller y presentación de proyectos innovadores. La V edición comenzará con un taller dedicado a los audiolibros. Éste será impartido por un equipo multidisciplinar de la plataforma de audiolibros Storytel en España. Durante la primera tarde, los asistentes conocerán de primera mano todos los detalles en torno a este formato. ¿Cuántas horas de grabación se necesitan para una hora de audiolibro? ¿Hay más de una voz? ¿Cómo surgió este tipo de adaptación literaria? ¿Existe una apuesta en el sector? ¿Hacia dónde se dirige? Para ello se trazará una breve historia de los audiolibros en España y en Latinoamérica, se hará un resumen de la oferta actual en ambas áreas geográficas, se tratarán temas técnicos, se analizarán públicos y se hablará de la rentabilidad del formato, entre otros temas. El taller estará dirigido por el equipo de la plataforma de audiolibros Storytel.es: Maribel Riaza, Idoia Cantolla, Matteo Cocco e Isaac Baltanás, quienes se alternarán para tratar todos los aspectos de interés relacionados con este formato. Storytel.es es la filial española de la empresa sueca Storytel, que nació hace 10 años y cuenta con 390.000 lectores que disfrutan de cerca de 100.000 audiolibros en diferentes idiomas bajo un sistema de suscripción. Está disponible ya en siete países: Holanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Polonia, Noruega y Rusia. Próximamente extenderán su servicio a España, India y Emiratos Árabes, entre otros países.

