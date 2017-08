Huesca TRÁFICO Huesca contará con una tercera cabina para el radar de velocidad La Policía Local está ultimando su certificado, según ha confirmado la Policía Local.

EUROPA PRESS 28/08/2017 / 20:02

Tweet

HUESCA.- La capital altoaragonesa contará, en breve, con una tercera cabina para la instalación del único radar fijo de velocidad que existe en la ciudad. El objetivo es el cumplimiento de las medidas de seguridad en la ciudad. En Huesca hay dos cabinas por las que va rotando el único radar fijo que existe, sin que nadie sepa en cuál se ubica, y en breve se instalará la tercera cabina. La Policía Local está ultimando su certificado, así lo ha confirmado el Intendente Jefe de la Policía Local de Huesca, Alberto Edroso, que ha apuntado que "se está ultimando el certificado de la cabina donde se instalan los radares, ultimamos la calibración de la cabina para poder in intercalando los radares de una cabina a otra". Además de estos dispositivos estáticos, existen dos radares móviles instalados en coches camuflados, dependiendo de los puntos conflictivos o de mayor accidentalidad. "Actualmente tenemos dos radares móviles que van en coches camuflados y van pasando por diferentes calles de la ciudad. Siempre tenemos en cuenta los puntos más conflictivos, o puntos en los que hay quejas de ciudadanos, o apreciaciones de la Policía Local donde vemos que hay exceso de velocidad", ha contado. La velocidad máxima para circular por las vías urbanas de Huesca es de 40-50 kilómetros hora y para evitar que se exceda en dichos límites de velocidad se instalan los radares en aquellos puntos más conflictivos, de mayor accidentalidad o donde se han recibido más quejas por exceso de velocidad. La velocidad que más se sanciona es de 60-70 kilómetros por hora. Aunque algunas calles sobresalen por encima de otras, en Huesca no hay una zona que destaque significativamente por su peligrosidad. "Actualmente no hay una zona que destaque por su peligrosidad. En su momento tuvimos problemas en Ronda Industria por exceso de velocidad, pero actualmente podemos decir que las calles donde más se sanciona siguen siendo las vías de entrada a la ciudad, como la avenida Doctor Arteo y la avenida Martínez de Velasco y también la calle Alcañiz".

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.