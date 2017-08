El mayor de los Mossos asegura que los informes que vienen de Europa no llegan a Cataluña.

EFE 29/08/2017

BARCELONA.- El mayor de los Mossos d"Esquadra, Josep Lluís Trapero, advirtió ayer de que la policía catalana no sale "bien librada" en el reparto de la información de organismos de seguridad europeos por parte de la Policía Nacional: "la información que afecta a Cataluña no pasa de Madrid hacia aquí, no fluye". En declaraciones a Catalunya Ràdio, Trapero lamentó que los Mossos d"Esquadra apenas sabían nada del imán de Ripoll (Gerona) Abdelbaki Es Satty, supuesto cerebro de la célula terrorista que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona). Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.