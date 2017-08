España PARTIDOS POLÍTICOS El PSOE deja claro que no es momento de otra moción de censura Maragrita Robles dice que "habría que retirar las urnas" si hay referéndum.

EFE 29/08/2017 / 11:21

MADRID.- La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha asegurado que su formación "tiene claro" que una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "aritméticamente no es posible". "No podemos estar permanentemente amenazando con mociones de censura", ha añadido.

Las palabras de la portavoz socialista se producen apenas una semana antes de que el PSOE y Unidos Podemos comiencen sus reuniones para buscar alternativas al Gobierno de Rajoy. El partido morado siempre ha sostenido que hay que presentar cuanto antes otra moción de censura para desalojar al PP, a ser posible antes de Navidades. En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Robles ha afirmado que cada fuerza política "tendrá que ver lo que decide", pero que los socialistas tienen "perspectiva de Estado" y que entienden que no es el momento de debatir otra moción de censura, pues la última -el 13 de junio- "ha sido hace poco tiempo". Eso sí, ha garantizado que el PSOE considera que España necesita "un gobierno diferente, de cambio" porque Rajoy "no está dando soluciones a los problemas" del país. "La alternativa es el PSOE, pero no nos parece que sea a través de una moción de censura cuando no hace ni tres días que se hizo la anterior", ha concluido. ÓRDAGO INDEPENDENTISTA La portavoz del PSOE también ha considerado hoy que el 1-O si "se está teniendo conocimiento de la comisión de un hecho delictivo", como la celebración del referéndum independentista, "habría que retirar las urnas" en Cataluña. Robles ha recalcado que los independentistas "pueden sacar las urnas" aunque "desde el punto de vista jurídico" no tenga "ningún valor" y ha hecho un llamamiento al "sentido común" para evitar "actos de desobediencia". Ha considerado que si el 1-O se tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo "habría que retirar las urnas", aunque ha recalcado que hay que ver "si se ponen, cómo se ponen y si se llaman urnas o no". Robles ha criticado la ley de Transitoriedad que ayer fue registrada por Junts pel Sí y la CUP en el Parlament, a la que se ha referido como "un bodrio", y ha dicho que la situación en Cataluña es "esperpéntica", aunque lo que está ocurriendo sea "serio y grave". Ha recordado que la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la partida de los presupuestos catalanes destinada a los gastos del referéndum fue "muy contundente" y ha subrayado que utilizar dinero público para la consulta secesionista constituiría "evidentemente, un delito de malversación de fondos públicos". La portavoz del PSOE en el Congreso ha dicho que entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, habrá una "línea permanente" sobre Cataluña porque, a su juicio, "lo que no se puede aceptar en un Estado democrático es la vulneración de las normas". En su opinión y a pesar de que el PSOE cree que "el Gobierno de Rajoy no está sabiendo dar solución a los problemas que tiene España", una moción de censura no sería la alternativa puesto que ya se vio hace 2 meses que "aritméticamente no es posible que salga adelante".

