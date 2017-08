España ATENTADOS EN CATALUÑA Barcelona, Cambrils, Ripoll y Alcanar coinciden en que la herida tardará en curar Los alcaldes de estas localidades trabajarán para fomentar la convivencia social.

Los alcaldes de Barcelona, Cambrils, Ripoll y Alcanar, Ada Colau, Camí Mendoza, Jordi Munell y Alfons Montserrat, respectivamente, han coincidido hoy en señalar que la herida que ha dejado en sus municipios los atentados tardará en curarse, pero que trabajarán para fomentar la convivencia social.Los cuatro alcaldes han participado hoy en una entrevista conjunta en Catalunya Ràdio donde han aplaudido la reacción de sus ciudadanos tras los atentados terroristas del pasado día 17. JAVIER SANCHEZ 29/08/2017 / 16:11

BARCELONA.- Barcelona y Cambrils (Tarragona) fueron las poblaciones donde la célula perpetró sus atentados, con un balance de 16 muertos y más de un centenar de heridos, mientras que los autores de la masacre eran residentes de Ripoll (Girona) y preparaban su atentado con bombas en Alcanar (Tarragona). "Ha sido muy duro, necesitaremos tiempo para digerirlo, y dentro de la tristeza profunda y con las preguntas que nos tendremos que hacer en los próximos meses, lo que nos ha dado fuerza es la reacción de la ciudadanía a pie de calle", ha declarado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. "Todo el mundo ha estado de diez desde el primer minuto. La ciudadanía, que clamó espontáneamente 'no tinc por' nos marcó el camino de la unidad. La ciudad está herida, pero sentimos orgullo de ciudad", ha añadido Colau. La alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza, también ha resaltado la respuesta "muy pausada y muy respetuosa" de la ciudadanía de su municipio, que ya había previsto medidas para proteger su concurrido paseo marítimo. Mendoza ha recordado que el pleno de su ayuntamiento ha acordado erigir, como Barcelona, un memorial en recuerdo de las víctimas, aunque ha puntualizado que "aún está por definir cómo será y el lugar. No podemos olvidar estos hechos, pero los tenemos que encajar en nuestro municipio". El alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha reconocido que su pueblo pasó de la "sorpresa inicial" al conocer que jóvenes conciudadanos, integrados, con trabajo y novia, eran los autores de los atentados, a "la indignación, el horror, el odio y el miedo, muchos sentimientos en poco tiempo". "Pero la ciudad de Ripoll ha respondido con contención con mucha madurez emocional, hemos intentado que por las calles no se note y lo hemos conseguido, a pesar de que el pueblo está lleno de policías y medios de comunicación", ha señalado Munell. El alcalde ha reconocido que estos atentados supondrán "un antes y un después porque nadie detectó nada, ni las propias familias, ni la propia comunidad: no eran practicantes de su religión, por lo que lo desvinculo totalmente de la religión. Eran jóvenes integrados a nivel social, deportivo, habían ido a la escuela pública, habían formado parte del proceso de integración normal". "Estábamos convencidos de que habíamos hecho bien las cosas en materia de integración, pero algo ha fallado", ha reflexionado Munell. También el alcalde de Alcanar, Alfons Montserrat, ha reconocido que sus ciudadanos están "con mucha sorpresa, y con una incredulidad muy grande, pero poco a poco se está digiriendo y poco a poco vamos a la normalidad tras unos días de angustia". Montserrat ha recordado que los terroristas llevaban en Alcanar "una vida muy discreta, no hacían vida en Alcanar, nadie los había visto, estaban en un sitio con densidad de población muy baja".

