Aragón INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS La Agencia Aragonesa de Investigación y Desarrollo participará en una feria en China El foro se celebrará del 15 al 17 de septiembre en Tahizhou y reunirá a investigadores, médicos y empresas.

D.A. 29/08/2017 / 17:00

ZARAGOZA.- Una delegación china de la región de Taizhou ha participado esta mañana en una reunión de trabajo con la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, y la directora general de Investigación e Innovación y responsable de la Agencia Aragonesa de Investigación y Desarrollo (Araid), Maite Gálvez. Araid ha firmado un memorándum de colaboración ante su próxima participación en el octavo Foro Internacional sobre medicina que celebra la ciudad de Taizhou. El foro que se celebra del 15 al 17 de septiembre reúne a investigadores, médicos, empresas y hace especial hincapié en la innovación y la investigación. En esta ocasión, un grupo de investigadores de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo junto con tres empresas aragonesas, especializadas en biomedicina, participarán en la cita. Taizhou es considerada "la Ciudad de la Medicina" ya que alberga la zona de desarrollo de Alta y Nueva Tecnología de la Industria Farmacéutica, donde se localizan más de sesenta instituciones dedicadas a la investigación en el sector y más de 560 empresas farmacéuticas dedicadas al desarrollo de productos. La biomedicina es el principal motor económico de esta ciudad china. Araid lleva ya casi ocho años colaborando con la Universidad de Nanjing en materia de biomedicina. Además, en los próximos meses se darán otra serie de encuentros relacionados con las distintas áreas en las que trabajan los investigadores Araid con China. En la visita han estado presentes: el secretario de la región de Taizhou, Qu Futian; el presidente de China Medical City, Lu Chunyun; los Tenientes de Alcalde de comercio e industria, desarrollo y reforma, e internacional, He Weidong, Zhu Guang y He Jun.

