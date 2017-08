Deportes FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN El Huesca se prepara para ganar en el campo del Osasuna El conjunto altoaragonés, muy animado después de lograr los tres primeros puntos de la temporada

La S.D. Huesca ha regresado hoy a los entrenamientos, tras guardar dos días de descanso, para prepararse de cara al partido del próximo sábado con la intención de vencer en el campo del Osasuna, y lo ha hecho con toda la plantilla a excepción del venezolano Alexander González, quien está con su selección. EFE 29/08/2017 / 17:06

HUESCA.- El conjunto altoaragonés está muy animado después de lograr los tres primeros puntos de la temporada tras la victoria conseguida y el buen juego desarrollado en casa ante el Lorca, al que venció por 2-0, y quiere seguir en la misma dinámica aún sabiendo que no tendrá un encuentro tan cómodo como el que fue ante el conjunto murciano. Luso Delgado, quien debutó con el conjunto azulgrana el pasado sábado, no se fía del flojo comienzo del Osasuna. Según Delgado, el equipo navarro "es uno de los gallitos que está llamado al ascenso de categoría y tendremos que plantear un partido especial en un gran campo y con un gran ambiente, pero tal vez podamos aprovecharnos de sus necesidades que ahora tiene en la clasificación ya que puede ser una de las armas a nuestro favor, concluyó el futbolista azulgrana".

