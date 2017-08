España DEBATE INDEPENDENTISTA Forn afirma que si gana el "Sí" el 1-O no se echará a la Policía ni a la Guardia Civil Afirma que si los agentes de ambos cuerpos así lo desean podrán integrarse en los Mossos.

EFE 29/08/2017 / 18:07

Tweet

BARCELONA.- El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha asegurado hoy que si ganase el sí en el referéndum anunciado para el 1 de octubre no se echará de Cataluña al cuerpo de la Policía Nacional ni a la Guardia Civil, aunque ha remarcado que sus agentes se podrán integrar voluntariamente en los Mossos d'Esquadra. En una entrevista a la Cadena Ser, Forn ha insistido en la tesis esgrimida desde que llegó a la consellería, el pasado 14 de julio, en el sentido de que los Mossos d'Esquadra trabajarán el 1-O para permitir que los ciudadanos puedan votar en libertad y con seguridad, como lo hace "cualquier policía en cualquier contienda electoral". Ante la pregunta de qué ocurriría con la Guardia Civil y la Policía Nacional si ganase el sí y se aplicará la Ley de Transitoriedad, Forn ha indicado que si los agentes de ambos cuerpos lo quieren, se podrían convertir en mossos d'esquadra, como de hecho ya ocurre desde que la policía catalana inició su despliegue por toda Cataluña. "Es un tema de voluntariedad", ha sostenido el conseller, que ha recordado que la Ley de Transitoriedad prevé esta integración no sólo para los funcionarios de policía sino para todos los funcionarios del Estado que trabajan en Cataluña, que pasarían voluntariamente a la administración de la Generalitat. En caso de que se declarase de forma unilateral la independencia de Cataluña justo después del 1-O, Forn ha insistido que ningún miembro de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional tendría que abandonar Cataluña "si no quiere". Al ser preguntado por si esta situación también será extensible no sólo a los agentes, sino a ambos cuerpos, el conseller ha sido tajante: "no vamos a sacar a nadie". Forn ha indicado en la entrevista que, en su caso, no mantendría la nacionalidad española, porque se siente catalán, pero a renglón seguido ha precisado que no renunciaría a la nacionalidad española, sino que únicamente pediría la catalana. En este sentido, ha detallado que en Cataluña hay muchos ciudadanos que con "plena normalidad" se sienten a la vez catalanes y españoles, y ha explicado que su madre, de origen ecuatoriano, pese ser favorable a la independencia, podrá mantener la doble nacionalidad. Según el conseller, la independencia es la "mejor vía para la subsistencia" de Cataluña, ya que, a su entender, esta comunidad está "amenazada" porque "desde el Estado se están persiguiendo determinadas opciones políticas", por lo que, para algunos, ello supone un "problema de subsistencia".

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.