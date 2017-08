La inflación sube al 1,6 % en agosto por los carburantes.

El INE ha publicado hoy el indicador adelantado.

Los precios de los carburantes, algo más caros que el verano pasado, han tirado del índice de precios de consumo (IPC) hasta situarlo en el 1,6 % interanual en agosto, una décima más que en julio, según el indicador adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). EFE 30/08/2017 / 9:38

Tweet

MADRID.- El indicador adelantado -el dato definitivo se conoce el 13 de septiembre- señala el alza de gasolinas y gasóleos como principal causa de este leve repunte de la inflación que, según los expertos, está en línea con lo esperado y no altera las previsiones de que el año termine con el IPC por debajo del 1 %. En agosto del año pasado, según los informes que elabora el Ministerio de Energía, el litro de gasolina se vendía de media en España en 1,140 euros y el gasóleo, en 1,017 euros. Este año, y según los últimos datos del geoportal de hidrocarburos de Energía, el litro de gasolina ronda los 1,185 euros de media, y el de gasóleo, los 1,060 euros. Se trata de subidas del 3,9 % en el caso de la gasolina y del 4,2 % en el del gasóleo. En el mismo periodo, el barril de Brent registra un alza del 5,6 %: de 49 dólares a finales de agosto del año pasado a los 52 dólares actuales. Junto a este incremento de los carburantes, señala la analista de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) María Jesús Fernández, ha podido influir el comportamiento de los elementos no elaborados. Para Fernández se trata además de una subida en línea, o incluso algo inferior, a lo esperado y que no altera las previsiones de más moderación en los precios conforme avance el año, a no ser que haya grandes cambios en los elementos más "irregulares" del IPC, el petróleo y los alimentos no elaborados. "A partir de octubre bajará más claramente para terminar el año alrededor del 0,8 %-0,7 %", apunta. En la misma línea, el responsable de análisis macroeconómico de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Daniel Fuentes, vincula la evolución de agosto al alza del precio del petróleo y señala que la inflación subyacente se mantiene. Así, AFI reitera sus previsiones: un IPC general en el 1,9 % en promedio anual y un dato interanual de diciembre del 0,8 %. El Gobierno también prevé que la inflación esté en diciembre alrededor del 1 % o "incluso por debajo", según señaló en julio la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido. Con el dato de agosto confirmado, el IPC sumaría doce meses consecutivos en positivo y sigue, pese a este repunte de una décima en agosto, en una línea más moderada que a comienzos de año, cuando la inflación se disparó al 3 % interanual. En cuanto a la evolución mensual, los precios de consumo subieron un 0,2 % con respecto a julio. En cuanto al indicador adelantado del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro- se situó en agosto en el 2 % interanual, tres décimas más que en julio. En términos mensuales, este indicador sube un 0,2 %.