La exportación de las ‘Pymex’ aragonesas supone el 8,36% del PIB de la Comunidad

ZARAGOZA.- Las cifras de exportaciones de bienes y productos aragoneses acumulan importantes crecimientos durante los últimos años, lo que ha permitido al sector industrial de la Comunidad sortear la crisis económica con mayor solvencia. Sin embargo, desde una perspectiva de la definición de estrategias de apoyo del sector público a las empresas exportadoras, resulta de gran importancia separar de los datos generales la parte que corresponde a las grandes empresas multinacionales asentadas en Aragón. Este análisis fue la base de los trabajos para la realización del plan estratégico de internacionalización de la economía aragonesa que se presentó el pasado día 18 de julio. Para ello se ha definido un concepto novedoso, el de Pymex, que se corresponde con las pequeñas y medianas empresas que exportan menos de 25 millones de euros al año. Los datos de exportación de estas empresas suponen un 8,36% del PIB de Aragón, un 23% más que la cuota de exportación de Pymex en el total de España. Este dato muestra que, la actividad internacional de las pequeñas y medianas empresas, también tiene un impacto muy relevante en la economía aragonesa, que se traduce en la creación de empleo de calidad. Entre las Pymex, el 15% de los exportadores, 668 empresas concentran el 95% de la exportación aragonesa de este colectivo, aumentado en número de empresas relevantes, ya que a pesar del nivel de concentración de actividad, el tamaño del grupo de empresas más exportadoras es muy superior al que se obtiene cuando el análisis se hace a nivel de todas las exportaciones aragonesas, donde un conjunto de 77 empresas concentran el 77% del total de la exportación. Uno de los cambios más relevantes que se observan al focalizar el análisis de las exportaciones en las Pymex son los sectores de actividad exportadora. A nivel macro sector, la agroindustria sube del 11% al 24% sobre el total de las exportaciones mientras que el industrial pasa de un 68% al 61% y el sector de productos de consumo se reduce desde el 21% al 15%. Cuando se profundiza en subsectores de actividad más reducidos, también se encuentran cambios en la composición de los diez sectores más exportadores. Lógicamente, el subsector del automóvil no ocupa la primera posición, pero se comprueba que la industria auxiliar que se ha implantado gracias a la presencia de la fábrica de General Motors, no sólo le suministra a ella, sino que también genera una actividad de impacto internacional. Los subsectores de química, maquinaria industrial o frutas y verduras son los tres más activos en la exportación realizada por las Pymex. También es interesante hacer notar que las diferencias entre ellos son menores que cuando se realiza el análisis global entre los tres primeros subsectores de exportación.Por lo tanto, entre lasPymex ya no son la automoción y el textil los principales exportadores. La química, maquinaria industrial y la alimentación son los principales vectores exportadores para las pymes aragonesas. El análisis de los subsectores con un comportamiento más dinámico muestra que hay un gran número de PYMEX que se encuentran en fase de crecimiento de su actividad a través del motor de la internacionalización. El subsector químico, que ha crecido un 6% en el periodo 2012-2015, comprende fertilizantes, plásticos y química general, tiene 575 PYMEX que generan un volumen de exportación de 296 millones de euros, destinados principalmente a la Unión Europea. En este subsector, Francia es el principal destino de exportación, pero a su vez también es el mercado que más aporta al crecimiento de las exportaciones. Es destacable que más del 36% de estas empresas son regulares, frente al 32% general. La maquinaria industrial también supera las 500 PYMEX, ya que los últimos datos indican que este subsector alcanza las 530 pymes exportadoras, con un crecimiento en el periodo 2012-2015 de 17%. Este subsector tiene unos destinos de exportación más diversificados, ya que únicamente el 68% de su volumen de negocio internacional está en la Unión Europea. Francia y Alemania son los países con mayor cuota de mercado, pero el crecimiento en las exportaciones viene de otros países, como Turquía y Polonia. La tasa de regularidad alcanza el 40% El subsector de las frutas y verduras ha tenido un crecimiento del 50% en el periodo 2012-2015. Las Pymex son responsables en este caso de casi el 100% de la exportación aragonesa y son también mayoría en el censo de empresas exportadoras de este subsector, con 188 empresas sobre un total de 197. La tasa de regularidad entre las Pymex de este subsector supera el 53%. La conclusión de este análisis es que las Pymex son un conjunto grande y diversificado de empresas con crecimiento y capacidad de creación de empleo. Por lo tanto, la eficacia de los apoyos públicos que se han definido hacia este sector se maximiza a través del mayor volumen de negocio internacional y la generación de puestos de trabajo cualificados que conlleva unas mayores necesidades de productos. La formación continua dirigida al personal en activo de las empresas exportadoras, así como la formación para la incorporación a la actividad exportadora dirigida a las personas en situación de desempleo, se plantea como una acción necesaria para dar respuesta a la necesidad de incorporar los conocimientos y habilidades específicos de la actividad exportadora. Asimismo y ante la digitalización que se ha producido en todos los mercados, también se prevé fomentar la formación en competencias para la transición a la Industria 4.0 con la actividad internacional de la empresa.

