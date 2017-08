Economía EMPRENDEDIMIENTO Gemma Casanova y su nueva peluquería El negocio no fue una idea premeditada, sino que "un día sentí la necesidad de cambio, una sensación que me impulsó a tirar del hilo"

ÁNGELA FERRER 30/08/2017

HUESCA.- Gemma Casanova comenzó a trabajar en el mundo de la peluquería a temprana edad. Tenía 16 años cuando terminó la Enseñanza General Básica "y tenía dos opciones: hacer prácticas en Artemis, lo más común, o la Formación Profesional de Peluquería en el Instituto Sierra de Guara. que para entonces llevaba un año en marcha", cuenta Casanova. Una vez ya estudiando les aconsejaron que "mientras hacíamos el Ciclo de Formación comenzáramos a trabajar en algún centro o peluquería en los fines de semana, y eso hice. Durante el fin de semana trabajaba en una peluquería en la Plaza Guara, que ya no existe, y desde entonces ya no paré". Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

