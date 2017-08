Iglesias insiste al líder del PP que "devuelvan todo el dinero robado".

MADRID.- La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dimita porque España "necesita un presidente creíble" para afrontar los "graves problemas" como el terrorismo o el debate territorial en Cataluña.

En su intervención en el pleno extraordinario para que Rajoy dé más explicaciones sobre el caso Gürtel, Robles le ha acusado de estar "atrincherado en la Moncloa" ante los casos de corrupción en el PP, y le ha pedido que no haga "como otros presidentes que se envolvieron en la bandera" en situaciones similares. Por eso, le ha reclamado que asuma "responsabilidades políticas" y que "dimita por dignidad" y porque eso "le vendrá mejor a España para afrontar los graves problemas" que tiene en estos "momentos difíciles". Para Robles no es creíble la declaración que Rajoy realizó el pasado mes de julio en la Audiencia Nacional ante el juez que lleva el caso Gürtel, y las explicaciones que dio en aquel momento. "Me produjo sonrojo por sus evasivas porque no trató de aclarar hechos", ha manifestado Robles en referencia a esta declaración de Rajoy ante el juzgado, en la que contestó a las preguntas tanto del juez como de los abogados con "superioridad moral y arrogancia", le ha recriminado. A su juicio, Rajoy es un "presidente bajo sospecha" porque con sus silencios y su falta de explicaciones ha mostrado "connivencia o tolerancia" con la financiación irregular del PP, y le ha recriminado que en su comparecencia de hoy tampoco haya aclarado nada. En este sentido, Robles ha advertido de que el PSOE reclamará también su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la financiación del PP en el Congreso. La portavoz socialista ha advertido de que la corrupción también afecta al dinero público, porque se trata de fondos que no van a parar ni a la Seguridad Social, ni a las pensiones, y esto "le importa mucho a los ciudadanos". Se ha referido a la amnistía fiscal llevada a cabo por el Gobierno, con la que considera que Rajoy "ha incumplido el deber de que aquellos que no pagaron los impuestos hayan contribuido a las arcas públicas". También ha asegurado que existe desde el Gobierno una "falta de respeto" a los profesionales de la Justicia, aparte de que el titular del Ejecutivo cuando va a declarar ante los tribunales "entra por la puerta de atrás y en su coche oficial". Margarita Robles ha iniciado su intervención, al igual que el presidente del Gobierno, expresando su "apoyo y recuerdo" a las víctimas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios de sanidad y emergencias que actuaron frente a los atentados de Cambrils y Barcelona. POSTURA DE PODEMOS Por su parte el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al PP que "devuelvan todo el dinero robado" si bien ha admitido que va a ser "muy difícil" que alguien confíe en que "ustedes dejen de hacer lo que siempre han hecho". Y por ello, en el segundo turno de intervención el pleno extraordinario del Congreso sobre el caso Gürtel, Iglesias ha garantizado a Rajoy que su formación seguirá trabajando para "echarle del Gobierno". Además, el líder de Podemos ha expuesto las acciones que deberían llevar a cabo para combatir la corrupción y aquí ha exigido que no se pague en dinero negro, no se hagan amnistías fiscales ni se abonen sobresueldos en B. Iglesias también ha pedido que no se presione a jueces, fiscales ni se utilicen los ministerios de Interior y Justicia para proteger a los corruptos. Asimismo, el responsable de la formación morado ha reprochado al presidente del Gobierno que no haya contestado a las seis preguntas formuladas en la primera intervención y le ha recordado que según el artículo 203 del Reglamento del Congreso está obligado a responder. VISIÓN DESDE CIUDADANOS Y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado hoy el "show" vivido, a su juicio, en el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados al entender que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho un "mitin" y no se ha referido ni una vez al caso Gürtel. Rivera, en su intervención ante el pleno extraordinario del Congreso, ha afirmado que los grupos de la oposición "ya sabían" que este no era el formato adecuado y ha asegurado que la comisión de investigación sobre la financiación irregular será "la mejor manera" de que Rajoy "de explicaciones", ya que éste no tiene "palabra" ni "suficientes escaños" para impedirla. El líder de Ciudadanos ha defendido que el presidente del Gobierno no tiene ni "legitimidad" ni "ganas" para hacer reformas y ha añadido que el PP "no tiene remedio" y que "no va a afrontar la corrupción", por lo que, "por lo menos", ha señalado, hay que acabar esta legislatura "reformando" el sistema democrático. Rivera ha argumentado que la supresión de aforamientos, el cambio de la ley electoral, una ley de limitación de dos mandatos para el presidente del Gobierno, la ley de la reforma de la fiscalía y del TC y la supresión de los indultos políticos todas ellas en la agenda de Ciudadanos, serían la mejor manera de "regenerar" la democracia española. "Pongamos encima de la mesa las reformas que los españoles esperan de esta cámara", ha señalado el presidente de Ciudadanos, que ha afirmado que "así" es como hace política su partido. Rivera ha pedido que el legislativo ponga "hilo en la aguja" para que los ciudadanos "confíen un poco más" en la democracia española y vean que la política "ha hecho su trabajo".