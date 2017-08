Huesca SEGURIDAD CIUDADANA Cerrada una parte del parque Miguel Servet tras la caída de una rama de grandes dimensiones El Ayuntamiento de Huesca ha tomado la desición ante las afecciones causadas por la lluvia.

EUROPA PRESS 30/08/2017 / 13:22

HUESCA.- El Ayuntamiento de Huesca ha cerrado una parte del parque Miguel Servet tras la caída de una rama de grandes dimensiones en la zona del pinar, debido a las fuertes lluvias caídas en la noche del pasado lunes. Según García, esta es junto al cerro de San Jorge una zona sensible a las condiciones meteorológicas. "Estamos elaborando un informe de todas las zonas de Huesca y esta zona del parque en concreto junto con el Cerro San Jorge son zonas sensibles, la diferencia es que el cerro de San Jorge no es una zona tan transitada, por lo que la zona del parque tiene una mayor repercusión, porque es una zona muy visitada".

