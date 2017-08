Mundo INVESTIGACIÓN Sorpresa en la familia de Pilar Garrido ante la detención de su marido El fiscal informó de la existencia de "indicios suficientes" para considerarle culpable.

EFE 30/08/2017 / 16:17

VALENCIA.- La familia de Pilar Garrido se ha mostrado hoy sorprendida por la detención este martes, por parte de las autoridades mexicanas, del marido de la valenciana, Jorge Fernández, como posible responsable del asesinato de la mujer, según ha revelado a EFE su hermana, Raquel Garrido. Una muestra de que no sospechaban del esposo de Pilar es el hecho de que la madre de la víctima se encontraba "hasta ayer mismo viviendo en casa de Jorge" desde que ésta se trasladara hace un par de semanas desde su Massalavés natal, en Valencia, a México para seguir el desarrollo de la investigación en torno a su hija. En una rueda de prensa ofrecida anoche -hora española-, el fiscal del norteño estado de Tamaulipas, Irving Barrios, informó de la existencia de "indicios suficientes" para considerar a Fernández como probable responsable del delito de homicidio y por ello un juez ordenó su detención. La hermana de la víctima ha explicado hoy a EFE que el arresto tuvo lugar este martes cuando el hombre se encontraba con la madre, y que "no le detuvieron en casa sino que las autoridades le citaron en un sitio, a modo de emboscada, y allí le cogieron". Raquel, que se siente, "al igual que toda la familia, partida por la mitad", ha avanzado que hablará con la Policía para "recopilar toda la información que pueda", porque, según ha insistido, "todavía no hay nada en claro" sobre el caso de su hermana y la autoría del crimen. "No quiero opinar sin saber. Quiero ver y tener todas las pruebas. Cuando las tenga, entonces diré algo", ha indicado en una rueda de prensa al ser preguntada por si cree en la culpabilidad de su cuñado. "De hecho mi madre, desde que viajó a México, ha vivido en casa de Jorge y con el hijo suyo y de Pilar", ha revelado, al tiempo que ha asegurado que ella es "la que más quiere saber la verdad" y que va a "pelear por ello". Hasta nuevas noticias, su madre se quedará en México para seguir el curso de la investigación y el bebé común de la fallecida y el detenido permanecerá "con la familia", que "vive los hechos al día". El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha explicado hoy que la detención del marido de Pilar se deriva de un caso que, al igual que en España, "está judicializado", y ha señalado que están prestando a la familia "apoyo y auxilio en estos momentos tan difíciles y complicado". Moragues ha valorado las "relaciones fluidas y contacto permanente" del Gobierno de España, a través del Consulado, con las autoridades mexicanas, y ha recordado que están gestionando la repatriación de los restos "lo antes posible" para que sean sometidos a una prueba de ADN en España, cuando lo determine la Audiencia Nacional. Jorge Fernández denunció el 3 de julio pasado ante las autoridades que Pilar Garrido había sido secuestrada un día antes por dos sujetos armados cuando regresaban en coche con su hijo a Ciudad Victoria, tras disfrutar de unas vacaciones en el balneario de La Pesca. En la investigación se acreditaron los tiempos recorridos por la familia desde su salida de La Pesca hasta que el vehículo llegó a la capital de Tamaulipas, y en este proceso, de acuerdo con el fiscal, se encontraron "diversas contradicciones" en lo declarado por el marido. Estas contradicciones llevaron a las autoridades a "redireccionar la búsqueda", lo que permitió que el 26 de julio fuera hallada la osamenta de Garrido en un paraje del municipio de Villa de Casas. El fiscal Barrios señaló anoche que los restos óseos continúan en la Fiscalía, aunque ya se ha notificado a la madre de la víctima que "pueden trasladarlos cuando ellos (la familia) consideren necesario". Aunque los estudios en materia genética forense realizados a la osamenta llevaron a la fiscalía de Tamaulipas a corroborar la identidad de Garrido, la familia pidió que se hiciera una segunda prueba de identificación en España, una vez que los restos fueran repatriados. Garrido "falleció a consecuencia de asfixia mecánica en su modalidad de estrangulamiento", y "presentaba lesiones tanto en nariz, cráneo y cuello", según las autoridades mexicanas.

