El cupo de retirada de fruta se agota el primer día

EUROPA PRESS 31/08/2017

BARCELONA.- La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Meritxell Serret, anunció ayer que Cataluña y Aragón han agotado el cupo para retirar las 19.550 toneladas de fruta de hueso que había otorgado la Comisión Europea a España en el primer día de solicitudes. En declaraciones a los medios ayer, después de reunirse con representantes del sector, valoró positivamente la decisión de ampliar los cupos de retirada por parte de la Comisión Europea, pese a que le hubiera gustado que fuera mayor y que "lo corrobora el hecho de que en un día se haya agotado". La Comisión Europea anunció la semana pasada la ampliación, en casi 20.000 toneladas, de los cupos de retirada del mercado de fruta de hueso para hacer frente a la situación de crisis por la que atraviesa este sector, aunque se había pedido al Ministerio de Agricultura que actuara en la Comisión Europea para que fueran al menos 40.000 toneladas, como reclamaban los agricultores. Destacó que la retirada ha beneficiado al sector, ya que ha frenado la caída de los precios de la fruta de hueso e, incluso, ha provocado un aumento en el precio de la nectarina. Serret explicó que en la reunión de la Mesa Agraria decidieron que el Gobierno catalán solicitará al Ministerio y a la Comisión Europea que, si en otras regiones de Europa, como Italia o Grecia, no se agota la cuota otorgada de retirada de fruta, Cataluña pueda recibir la cuota sobrante. El coordinador nacional de Unió de Pagesos, Joan Caball, aseguró que la cuota de retirada que la Comisión Europea ha otorgado a España es "insuficiente" porque en un día ya se ha agotado el cupo, por lo que reivindicó que tenían razón cuando pedían que se retiraran 40.000 toneladas.

