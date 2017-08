España ATENTADOS EN CATALUÑA Los Mossos niegan un aviso de la CIA sobre La Rambla aunque recibieron uno de "otras fuentes" Forn ha dicho que el departamento de la Generalitat comunicó ese aviso al Estado y este "no da veracidad a la amenaza"

El consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, y el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, han negado este jueves haber recibido una nota de la CIA sobre un posible atentado en La Rambla de Barcelona, aunque sí recibieron el 25 de mayo un aviso de un posible atentado en verano en esa avenida de otras fuentes -sin concretarlas- y que tenía "baja credibilidad". EFE 31/08/2017 / 11:14

BARCELONA.- En rueda de prensa en la Consejería de Interior, Forn ha dicho que el departamento de la Generalitat comunicó ese aviso al Estado y este "no da veracidad a la amenaza", además de que después no se trató en las mesas de evaluación del riesgo antiterrorista, tanto la del mismo día 25 como la del 8 de junio. Forn ha añadido que el Estado también ha descartado posteriormente que ese aviso y todos los otros recibidos tuvieran relación con los atentados del 17 y 18 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona), por lo que para el político "esta hipótesis que algunos quieren lanzar de que había una información, y que si se hubiera tratado adecuadamente hubiera evitado los atentados, es absolutamente falsa". Trapero ha asegurado que recibieron un aviso el 25 de mayo sobre un posible atentado en La Rambla pero ha negado que procediera de la CIA o el National Counterterrorism Center (NCTC), aunque no ha querido revelar la fuente al preguntársele sobre eso, y ha dicho que se comunicó con el Estado y se contrastó que era de "fiabilidad muy baja". Ha indicado que ese aviso y el que publica 'El Periódico' "apuntaban lo mismo": una posible alerta genérica en Barcelona y en concreto a La Rambla. Según Forn, no se habló de este aviso en ninguna de las mesas de evaluación del riesgo terrorista en que estuvo la policía catalana los días siguientes a ese aviso, el 25 mayo y 8 de junio, ni en la Junta de Seguridad de Cataluña de julio: "Si hubiera habido una alerta tan importante, ¿por qué no se habló o se informó, teniendo en cuenta que el Estado disponía de esta información?". También ha explicado que los Mossos reciben hace meses "decenas de avisos terroristas" de diferentes fuentes sobre posibles actos en muchos puntos de Cataluña, y que estos se centran en centros de culto, infraestructuras, conciertos y grandes aglomeraciones, incluida La Rambla y la Sagrada Familia; que se analizan y valoran todas, y que a esta sobre La Rambla le dieron poca credibilidad. Tanto Forn como Trapero han argumentado que, pese a dar poca credibilidad al aviso, se amplió la seguridad en La Rambla como punto de interés policial, como se hizo en otros lugares, y Trapero ha puntualizado que esta vía concentra el 10% de los recursos dedicados al plan antiterrorista de Mossos en Barcelona. El mayor ha indicado que en el ámbito estrictamente policial no se abordó ese aviso hasta después de los atentados, y que concretamente fue el 21 de agosto en una llamada del jefe de la División antiterrorista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (Citco) y el jefe de Información de los Mossos. Forn ha dicho que el documento que publica 'El Periódico' está confeccionado a partir de diferentes informaciones que llegaron al diario, que afirma en su edición de este jueves que los Mossos recibieron el 25 de mayo el aviso de la CIA de que ISIS estaba planeando ataques terroristas no especificados en verano en "zonas turísticas muy concurridas de Barcelona, España específicamente, La Rambla". El consejero de Interior considera que haber dado esta información es un hecho "grave" y también ha afirmado que hay una campaña de desprestigio después del trabajo de los Mossos, que ha calificado de excelente. "Me vuelvo a preguntar quién tiene interés en ensuciar, en disminuir, en poner en duda el trabajo de Mossos. Creemos que esto es injusto e irresponsable", ha insistido. Ha criticado que informaciones confidenciales de los Estados y la policía se convierten en un "mercadeo" con intencionalidad política, y también ha criticado jugar con informaciones a medias con objetivos políticos muy claros, en sus propias palabras.

