Viajar, dormir y disfrutar a golpe de clic

Para los viajeros más exigentes, con las ideas claras, y poco tiempo para organizar sus vacaciones, existe Renfe Viajes.

B.S. 31/08/2017

Tweet

Es cierto que, para estos casos, existen los viajes organizados en los que está "todo hecho": te llevan de puerta a puerta a todos los lugares, cuentas con guías en tu idioma, tienes los hoteles reservados, etc. Sin embargo, tampoco suponen una solución perfecta ya que muchos turistas huyen de este tipo de desplazamientos, al considerar que no dejan suficiente libertad para escoger visitas ni horarios y, por lo tanto, no permiten descubrir el auténtico sabor del destino. Al fin y al cabo, cada uno somos un tipo de viajero diferente y las vacaciones en grupo pueden resultar un reto complicado. Por eso, para los que son exigentes en sus desplazamientos, tienen las ideas claras, y poco tiempo para organizar sus vacaciones, existe Renfe Viajes. El objetivo de este servicio es ofrecer en un mismo portal todo lo que un viajero puede necesitar: billetes de tren, noches de hotel en el destino, coches de alquiler para los traslados y propuestas de ocio adaptadas a los gustos de diferentes públicos, todo desde renfe.com, garantizando un precio mínimo. Así pues, los viajeros que deseen organizar sus vacaciones de forma sencilla y económica a través de internet tienen a un solo clic nuevas opciones de viaje adaptadas a su búsqueda y, además, las compras y contrataciones de servicios que hagan los clientes registrados en el programa desde este portal, les permitirán acumular puntos Renfe que podrán canjear también en la compra de productos de Renfe Viajes. Las nuevas opciones que se han abierto al cliente en esta web incluyen un renovado servicio de tren + hotel adaptado a todo tipo de viajeros: adultos, niños, mayores, etc. para ofrecerles el mejor precio disponible en sus desplazamientos y estancias. Además, en el apartado http://trenmashotel.renfe.com/ Renfe propone una selección de las mejores ofertas que puede consultarse de forma sencilla seleccionando la ciudad de origen y el mes en el que se quiere viajar, para que el cliente pueda encontrar la mejor opción para alcanzar su destino en función de las fechas disponibles y llegue antes al combinado de viaje y alojamiento que más le conviene. ESCAPADAS: TREN + HOTEL + ACTIVIDAD Renfe Viajes propone en todas las ciudades donde llegan sus trenes de alta velocidad escapadas que combinan paquetes completos de tren + hotel + actividad. A precios muy competitivos ofrece fines de semana de viaje en ave, una noche de hotel y los planes más interesantes de cada temporada en cada destino (museos, rutas por la costa, billetes del autobús turístico, recorridos explicados a pie por la ciudad, visitas nocturnas o reservas para comer). SERVICIOS DE TRANSFER Renfe Viajes también ofrece transfer, servicio de coche con conductor que recoge y lleva al cliente a su tren en las principales ciudades españolas. Se trata de un servicio cómodo, "puerta a puerta", en el que, además, cabe todo el equipaje en el coche;fiable, se comprometen a estar esperando cuando llegue el tren para que el cliente no pierda tiempo en el viaje;y flexible, ya que dispone de una amplia variedad de traslados para adaptarse a diferentes necesidades. INCLUSO SIN TREN Renfe Viajes ofrece la posibilidad de contratar solo el servicio de hotel a través de su web, donde cuenta con una oferta de más de 800.000 alojamientospara reservar habitación en las mejores condiciones, un servicio de alquiler de coches ligado al tren o de manera independiente, con acceso a las mejores ofertas de las flotas líderes, así como entradas a teatros, musicales, parques temáticos, excursiones y demás opciones de ocio asociadas al viaje.