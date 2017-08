España SUCESOS Investigan la muerte de un niño de 8 años en Elda y la agresión a la novia de su padre de acogida Se sigue la pista de unos encapuchados que supuestamente entraron en el domicilio.

EUROPA PRESS 31/08/2017 / 12:06

ALICANTE.- Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de niño de 8 años por parte de unos hombres encapuchados en su domicilio de Elda (Alicante) en presencia de la novia de su padre, que está embarazada, y a la que encontraron maniatada, con contusiones y con una bolsa en la cabeza y no se descarta que tanto el menor como la mujer sufrieran también una agresión sexual, según han informado fuentes de la investigación. El suceso se produjo sobre las 21.00 horas de este miércoles cuando la mujer y el niño bajaron de su domicilio, situado en el número 26 de la calle Don Quijote de Elda, y fueron asaltados por unos hombres cubiertos con cascos que les obligaron a subir con ellos. Una vecina alertó al 112 tras entrar en la vivienda al escuchar ruidos y ver la puerta entreabierta. Al llegar los servicios sanitarios, encontraron al menor desnudo en el suelo y en parada cardiorespiratoria y no pudieron hacer nada por reanimarlo. Por su parte, la mujer, que está embarazada, fue localizada maniatada en una silla, con la cabeza cubierta por una bolsa de plástico y con diversas contusiones. Fue trasladada hasta el Hospital de Elda, donde ha recibido el alta esta pasada medianoche, según ha precisado la Conselleria de Sanidad. El padre del menor, que regresó a su domicilio después de trabajar, tuvo que ser reducido por los agentes porque sufrió un ataque de ansiedad al conocer los hechos y comenzó a golpearse. Por ello, se optó por reducirlo para evitar que se autolesionase. El hombre tenía la tutela del menor, aunque fuentes policiales no han podido determinar si se trataba de un régimen de acogida o era su padre adoptivo. La Policía ha explicado que la investigación está abierta y no se descarta ninguna hipótesis.

