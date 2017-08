Huesca Pantalla de control de la velocidad en Ronda Montearagón El sistema tiene un fin "educativo e informativo", no sancionador.

D. A. 31/08/2017

HUESCA.- Desde hace unas fechas, en la calle Ronda de Montearagón (Trasmuro) funciona una pantalla luminosa que indica al conductor si va a una velocidad superior a la permitida, o no. En la pantalla se puede ver a qué velocidad se circula y si se superan los 40 kilómetros por hora, una luz roja indica al conductor que hay exceso de velocidad, cambiando al verde cuando se va por debajo de dicho límite. Para continuar leyendo la noticia pulse aquí.

