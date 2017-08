Comarcas ALTO ARAGÓN - MEDIO AMBIENTE Ordesa-Viñamala acogerá el II Congreso de Reservas de la Biosfera Entre el 18 y el 22 de septiembre un centenar de congresistas se darán cita en Torla-Ordesa y Biescas

D.A. 31/08/2017 / 15:17

Tweet

HUESCA.- Las localidades de Torla-Ordesa y Biescas serán las sedes del II Congreso Español de Reservas de la Biosfera de la Unesco. Concretamente, 48 zonas de la geografía estatal cuentan con esta distinción medioambiental y con este encuentro pretenden poner en común las dificultades que afrontan y aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes. El evento supone, en palabras de la directora general de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón "un gran reconocimiento al trabajo llevado a cabo en el territorio y a 40 años de gestión eficaz" en la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala, que precisamente este año llega a su cuadragésimo aniversario. Pilar Gómez ha presentado el congreso aludiendo a la importancia de esta figura de protección medioambiental, que, aunque menos conocida que otras, como los parques nacionales, "concilia la conservación, el uso sostenible, el desarrollo económico, la investigación y la educación", centrándose en la interacción entre los sistemas socioeconómicos y medioambientales. Entre el 18 y el 22 de septiembre un centenar de congresistas, entre los que se encuentran varias figuras de reconocido prestigio, se darán cita en el entorno de la reserva aragonesa para definir, fundamentalmente, el Plan de Acción Ordesa Viñamala 2017-2025, una guía de trabajo que servirá en el futuro para mejorar el funcionamiento del conjunto de las reservas de la biosfera españolas en un marco de cooperación y trabajo compartido. Además, el encuentro servirá para debatir sobre el "Plan de Acción de Lima 2016-2025" e influir de esta forma en el gobierno de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Este plan fue aprobado en 2016 por todas las reservas de la biosfera y contiene un conjunto de acciones exhaustivas, aunque concisas, cuyo fin es el de garantizar la implementación efectiva de la estrategia del Programa MaB (siglas en inglés de Hombre y Biosfera). En la presentación han participado también el secretario del Comité MaB España, Francisco José Cantos, la presidenta del Consorcio de la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala y alcaldesa de Broto, Carmen Muro, y el alcalde de Bielsa, Miguel Noguero. Cantos ha destacado que una reserva de la biosfera conlleva un gran esfuerzo de la gente por mantener este sello de la Unesco y que en la zona aragonesa ya se llevan 40 años realizándolo, pues fue la primera de nuestro país, junto con la de Grazalema. "Las reservas de la biosfera se han convertido en áreas de referencia sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, sobre todo en lo referente al concepto de desarrollo sostenible, que fue formulado por primera vez, precisamente, por el Programa MaB", ha añadido. Por su parte, Carmen Muro se ha felicitado por la oportunidad que supone el congreso para dar a conocer el territorio y ha celebrado asimismo que el plan de acción de todas las reservas de la biosfera vaya a llevar el nombre de Ordesa-Viñamala. Finalmente, Miguel Noguero, que ha explicado el programa conmemorativo del 40 aniversario de la reserva, ha querido hacer hincapié en este hito señalando que si se cumplen cuarenta años "es que se ha hecho bien". También ha indicado que el sello reserva de la biosfera es un sello de calidad muy reconocido y una "palanca de promoción del territorio" muy atractiva para desarrollar un turismo de calidad. PROGRAMA DEL CONGRESO El congreso, al que asistirán principalmente científicos, gestores de reservas y miembros del Comité MaB España, contará con un acto inaugural abierto al público que tendrá lugar el lunes día 18 de septiembre en el Centro Cultural Pablo Neruda de Biescas. Este evento constará de dos partes. Por un lado, la inauguración oficial del congreso, que contará con la presencia del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, de la presidenta del Consorcio de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala y alcaldesa de Broto, Carmen Muro, y del vicepresidente del Comité MaB España, Basilio Rada. Por otro lado, una mesa redonda denominada "Pasado, presente y futuro del Programa MaB [siglas en inglés de Hombre y Biosfera] y de la Red Española de Reservas de la Biosfera", en la que ya han confirmado su presencia destacados ponentes, como Eduardo Martínez de Pisón, catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio López Lillo, presidente de honor de Europarc España, o Rosa María Cárdenas Tomazic, de la División de Ecología y Ciencias de la Tierra del Programa MaB de la Unesco. El día 19, en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, se presentará el borrador del Plan de Acción Ordesa-Viñamala y se someterá a las aportaciones del plenario y a su aprobación final. También se tratará sobre el 40 aniversario de la reserva y sobre el centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. En el mismo lugar, al día siguiente se reunirán el consejo de gestores y el consejo científico de las reservas. Paralelamente se celebrará un simposio sobre el Año Internacional del Turismo Sostenible, organizado por la Secretaría de Estado de Turismo, Turismo de Aragón y el propio sector turístico. Ya por la tarde, y también en torno al mismo tema, se presentarán experiencias exitosas de la Red Española de Reservas de la Biosfera. Estos dos actos estarán abiertos al público. El jueves 21 estará dedicado, por la mañana, a las excursiones (visitas de campo para conocer in situ los proyectos de desarrollo rural de las zonas del Valle de Ordesa, Bujaruelo y Valle de Tena), aunque seguirá habiendo encuentros científicos, en este caso sobre turismo y accesibilidad. Por la tarde, de forma previa a la clausura, se reunirá el Comité MaB España en el Parador de Torla-Ordesa. Será esta una de las escasas ocasiones (solo lo ha hecho en dos) en las que se reúne fuera de Madrid. Aunque todavía está por confirmar, se espera que lo presida la secretaria de Estado de Medioambiente, María García. De manera complementaria, el congreso celebrará una exposición de carteles sobre el desarrollo sostenible que contendrá una selección de buenas prácticas puestas en marcha en las 48 reservas de la biosfera españolas, así como varias actividades relacionadas con la temática del congreso o de conocimiento de la reserva, algunas de ellas abiertas también al público. "ORDESA-VIÑAMALA", ANFITRIONA DE LA CITA En el año 2017 se cumplen cuarenta años de la declaración de la Reserva de la Biosfera "Ordesa-Viñamala", una larga trayectoria reconocida por la propia secretaría del Programa MaB en España y por la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, que la eligió como modelo a seguir durante el IV Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera celebrado en Lima (Perú) en marzo del año 2016. Ambos factores han propiciado la elección de la reserva aragonesa de Ordesa-Viñamala como sede anfitriona de la cita. Se trata de un reconocimiento a un amplio colectivo, ya que en la reserva aúnan esfuerzos diversas administraciones: Gobierno de Aragón y ayuntamientos de Biescas, Yésero, Hoz de Jaca, Panticosa, Sallent de Gállego, Torla-Ordesa, Broto, Tella-Sin, Puértolas y Bielsa, además de Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Además, 150 agentes socioeconómicos de la zona (ciudadanos, entidades, asociaciones y empresas enmarcadas en la reserva) contribuyen con más de un centenar de aportaciones a la tarea de desarrollar un plan de acción propio. La Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala fue declarada como tal por la Unesco en el año 1977, siendo ampliada posteriormente en 2013 hasta las 117 364 hectáreas de superficie actual. A diferencia de otros espacios naturales protegidos, en sus límites se incluyen varias poblaciones, con una vecindad de 6.000 habitantes con los que se trata de promover un tipo de desarrollo sostenible mediante el diálogo participativo. La reserva es gestionada por el Consorcio de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala, un ente con personalidad jurídica propia que dispone de dos organismos de representación: un Consejo Rector y un Consejo Consultivo. PROGRAMA MAB El Programa sobre el Hombre y la Biosfera, iniciado a principios de los años 70, es un programa intergubernamental creado con el objetivo de establecer una base científica para mejorar la relación de las personas con su entorno. Promueve la investigación interdisciplinaria en ciencias naturales y sociales y la capacitación en gestión de los recursos naturales, en particular, sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. De este modo, contribuye no sólo a comprender mejor el medio ambiente, incluyendo el cambio global, sino también a un mayor compromiso de la ciencia y de los científicos con el desarrollo de políticas relativas a la utilización racional de la diversidad biológica y cultural. La Secretaria Internacional del Programa MaB está ubicada en la sede de la Unesco en París y su órgano de gobierno es el Consejo Internacional de Coordinación (CIC), compuesto en cada momento, de manera rotatoria, por treinta y cuatro Estados de entre los que son miembros de la Unesco. Cada país que se interesa y compromete en implementar este programa debe organizar una comisión nacional o comité MaB, con carácter asesor, coordinador y gestor de acciones, que integre como miembros a representantes de los organismos e instituciones más relacionadas con los contenidos del Programa MaB. Para la ejecución de su trabajo en el terreno el programa centra sus actuaciones en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, fomentando el intercambio de conocimientos entre las reservas, la investigación y el monitoreo, la educación, la formación y la toma de decisiones participativa.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.