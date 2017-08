Economía PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE El laudo de El Prat fija en 200 euros el complemento que Eulen debe pagar a trabajadores y anula sanciones El complemento será retroactivo y establece un corre-turnos de 25 puestos en franjas de máxima afluencia

31/08/2017 / 17:25

MADRID.- El laudo de Marcos Peña, árbitro designado por el Gobierno para poner fin al conflicto laboral entre Eulen y sus trabajadores en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, establece que la empresa deberá pagar un complemento de 200 euros en 12 mensualidades a los vigilantes de los filtros de seguridad en el control de pasajeros, y dictamina que las sanciones impuestas y los expedientes iniciados contra trabajadores quedarán sin efecto. Marcos Peña ha entregado hoy en su despacho a los representantes de la compañía Eulen y al comité de huelga el laudo de obligado cumplimiento para las partes, en un documento de 28 páginas, en las dependencias del Consejo Económico y Social (CES), organismo que preside, cumpliendo los diez días de plazo. El árbitro hace propia la propuesta de mediación de la Generalitat, rechazada en dos ocasiones por la plantilla de Eulen pero aceptada por la compañía de seguridad privada, que recogía un incremento salarial máximo de 200 euros en 12 pagas. Dicho complemento absorberá los anteriores complementos por puesto de trabajo en Aena. El salario base de un trabajador de seguridad de aeropuerto asciende a 1.100 euros brutos (907 euros más pluses). En esta línea, en el laudo, Peña asegura que la propuesta de la Generalitat ha sido relevante para la elaboración del laudo por su "rigor técnico y la ponderación en equidad" de la propuesta. La decisión del árbitro especifica además que las medidas disciplinarias adoptadas en relación con el desarrollo del conflicto "no deberán producir efectos" y que ambas partes no deberán adoptar nuevas medidas de conflicto y huelgas relacionadas con la materia del laudo. "Quedarán, por tanto, sin efecto, a partir de esta misma fecha, las sanciones impuestas y los expedientes iniciados", reza el laudo. El laudo entrará en vigor tras la comunicación a las partes, salvo en su apartado 4, referido al complemento salarial de puesto de trabajo, que tendrá eficacia retroactiva al 4 de agosto de 2017. Tras su entrega, ninguna de las partes ha querido entrar en detalles sobre una valoración de su contenido. El director general de Eulen, Emilio García, ha asegurado que van analizarlo pero que "lo acatarán y lo pondrá en marcha". De su lado, el asesor del comité de huelga de Eulen, Juan Carlos Giménez, se ha remitido a una comparecencia el próximo sábado en Barcelona para realizar una valoración y a la asamblea del lunes de los trabajadores, donde considerarán si es "suficiente" o si el laudo no soluciona aspectos que deben tratarse con la empresa. Además, ha recordado que sigue en pie la huelga convocada a partir del 8 de septiembre. En cuanto al incremento de plantilla, el laudo fija en cinco trabajadores más por filtro, con un corre-turnos de 25 puestos de trabajo en las franjas de máxima afluencia y horas punta en temporada alta. Asimismo, señala que los complementos durante la temporada considerada baja continuarán dando cobertura a fin de garantizar los descansos. Además, se llevará "un registro que facilite el seguimiento de su tarea con transparencia". La propuesta de mediación de la Generalitat contemplaba una bolsa de 25 personas que tomarían el relevo de la plantilla de los controles de seguridad siempre que deban ausentarse de su puesto, sumando 76 personas, cifra que dista tanto del personal nuevo exigido por el comité de huelga (100) como de la propuesta inicial de Eulen (21). En caso de tener que dirimirse por empate situaciones relacionadas con las vacaciones, el criterio a priorizar debería ser el hecho de que deba atenderse a menores de 12 años o ascendentes dependientes. La distribución equitativa de fines de semana, puestos de trabajo y festivos, quedará recogida dentro del cuadrante anual o plurimensual de 2017. Por lo que se refiere al cuadrante de horarios, en cumplimiento con la normativa vigente, Eulen debe confeccionar un cuadrante trimestral para 2017 y para 2018 un cuadrante anual, que en toda caso se comparará con las necesidades que hayan existido a lo largo de este año. Las modificaciones del cuadrante deberán comunicarse a la representación de los trabajadores con una periodicidad semestral. Asimismo, señala que se establecerá un canal de comunicación con la plantilla para dar respuesta a consultas o peticiones, y en función del contenido de la consulta, se dará traslado al departamento correspondiente. Para ello, se creará un modelo de solicitud que recogerá los datos necesarios para la gestión de la respuesta. En el plazo de 24 horas deberá ser trasladados y en un plazo de 72 horas hábiles, se dará una respuesta al trabajador. En cumplimiento del art. 58 del convenio colectivo, Eulen nombrará a una persona del Departamento de Recursos Humanos, que actuará de forma imparcial. Finalmente, establece la creación de una Comisión de Seguimiento, compuesta por dos personas de Operaciones y dos personas a designar por la asamblea de trabajadores, sin cargos de responsabilidad en el centro de trabajo. Además, se tendrá que actualizar, antes del 31 de diciembre de 2017, la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo en los filtros de pasajeros de El Prat, con especial consideración a la protección de la maternidad y el embarazo, así como con los riesgos relacionados con la organización del trabajo.

