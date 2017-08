Deportes FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN Rubi: "El Osasuna es uno de los favoritos al ascenso" El entrenador no quiere que su equipo se relaje después de haber conseguido la victoria en la pasada jornada ante el Lorca.

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Joan Francesc Ferrer "Rubi", ha declarado hoy que su oponente en la próxima jornada en LaLiga 1-2-3, el C.A. Osasuna, es "uno de los favoritos al ascenso". EFE 31/08/2017 / 19:41

HUESCA.- "Tengo ganas de ver a mi equipo ante un gran rival como es el Osasuna en un partido de máxima dificultad y ante una afición que anima muchísimo a su equipo y que aprieta mucho", ha asegurado el preparador del conjunto altoaragonés. "Rubi" no quiere que su equipo se relaje por haber conseguido la victoria en la pasada jornada ante el Lorca y ha explicado que cuando se gana "se trabaja mejor y con más alegría, pero eso no tiene que suponer bajar la intensidad". En la pretemporada ya se enfrentaron ambos equipos y por eso cree el técnico del conjunto azulgrana que se conocen bien tanto los dos entrenadores como los jugadores: "puede servir lo que vimos entonces porque habrá sobre el césped muchos jugadores de los que se enfrentaron, nos conocemos y todo sirve". Sobre dicho encuentro recuerda que su equipo facilitó el triunfo del conjunto navarro y que sus hombres tienen que aprender que no se puede regalar porque el rival "no perdona". El entrenador catalán ha recordado que, a pesar de que se ganó con comodidad al Lorca, no hay titulares en el equipo y que los jugadores se lo tienen que ganar cada día. "La continuidad se gana con los partidos y los entrenamientos pero habrá pocas variaciones si es que las hay", ha adelantado "Rubi" en la relación con la alineación que presentará ante el Osasuna. El entrenador del Huesca espera que el hecho de que el equipo pamplonica no haya ganado todavía le pueda pase factura en forma de ansiedad. "Ellos querrán ganar el primer partido y les generará más intensidad en todo. Son muy buenos, tienen una gran plantilla y son favoritos al ascenso, aunque debemos aprovechar la necesidad que tienen de ganar", ha resaltado.

