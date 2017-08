Comarcas MONEGROS - LITIGIO POR EL ARTE SACRO El alcalde de Sijena teme posibles "arreglos políticos" con los bienes Salillas advierte de que no saldrán "de los juzgados" hasta que no se efectúe la devolución.

EUROPA PRESS 31/08/2017 / 19:47

VILLANUEVA DE SIJENA.- El alcalde de la localidad altoaragonesa de Villanueva de Sijena, Ildefonso Salillas, ha alertado este jueves contra un hipotético cambio de "cromos" y "arreglos políticos" del Gobierno de España con la Generalitat de Cataluña y ha exigido la devolución de los bienes histórico-artísticos del Real Monasterio del municipio monegrino, advirtiendo de que "no nos vamos a salir de los juzgados". "No creo que nadie desee más que nosotros que los bienes regresen, pero hay que actuar con sentido común y no quisiera que se cambiaran cromos con el tema de Sijena", ha dicho Salillas, manifestando su "miedo" por la posible repercusión en este asunto judicial de "la situación" en Cataluña, observando que el Ejecutivo central "tiene una dura papeleta que resolver para el 1 de octubre", fecha para la que la Generalitat ha convocado el referéndum de secesión. A juicio de Salillas, "a Villanueva de Sijena le da lo mismo esperar al 1 de octubre, aunque queramos más que nadie que las sentencias se cumplan y que tengamos lo nuestro dentro de nuestro monasterio". El mes de agosto es inhábil para la actividad judicial ordinaria, por lo que septiembre podría ser clave en este litigio. El Gobierno de Aragón ha expresado su voluntad de solicitar la actuación de la Policía Judicial para recoger las 44 piezas retenidas en el Museo de Lérida en aplicación de la sentencia judicial que así lo dispone. Por otra parte, fuentes del Gobierno de Aragón han indicado a Europa Press que la Administración regional formalizará, durante septiembre, una nueva solicitud a la jueza Carmen Aznar, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca, para que ordene la devolución de las 44 piezas.

