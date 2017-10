Huesca UNIVERSIDAD La cuantía media de las becas bajó hasta un 3 % en las universidades públicas el curso pasado En Aragón este descenso medio fue del 2 %, aunque la privada San Jorge ha visto crecer un 5,4 % la cuantía

EUROPA PRESS 30/10/2017 / 13:22

MADRID.- La cuantía media de las becas universitarias ha descendido entre un 1,5 y un 3 por ciento en el curso 2016/17 con respecto al año académico anterior, según se desprende de la información facilitada por el Gobierno, en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el socialista Miguel Ángel Heredia. El texto facilitado por el Ejecutivo, al que ha tenido acceso Europa Press, indica que el dinero medio invertido en becas universitarias en los dos últimos cursos no ha variado y se sitúa en una cuantía de 2.165,92 euros. Sin embargo, sí se detectan diferencias en la repartición de entre centros. Así lo ha denunciado el PSOE, quien ha considerado "indecente" esta situación, sobre todo la que, a su juicio, está viviendo la universidad pública viendo como los centros privados aumentan sus cuantías "de forma abusiva". En concreto, Heredia señala a Asturias y Castilla-La Mancha, autonomías que presentan el mayor descenso de estas ayudas con el 3 por ciento. También se ha referido a Andalucía, en donde, según ha explicado, las cuantías de las becas ha bajado en todas las universidades públicas mientras que en la Universidad privada Loyola Andalucía "la subida de las becas es casi de un 4 por ciento". "En Aragón la bajada media es de un 2 por ciento, aunque la privada Universidad de San Jorge crece un 5,4 por ciento la cuantía. En Cataluña destaca la subida de las universidades privadas de Ramón Lluch que sube un 2,7 por ciento, pero sobre todo la Universidad Internacional de Cataluña que sube un 7 por ciento", ha insistido. "ROMPE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES" Dentro de las universidades privadas, el diputado también destacado la Universidad Europea Madrid (Valencia), en la que se registra el récord de subida con un 58 por ciento con respecto al curso anterior, seguida de la Universidad Europea Valencia que crece un 24 por ciento, la Universidad Europea Madrid, con un 13 por ciento y la Universidad Francisco de Vitoria con un 8,3 por ciento. Para el socialista, estos datos "rompen absolutamente la igualdad de oportunidades y beneficia a quién más tiene". "La derecha siempre dice que sobran alumnos en la universidad, pero cuando dicen eso no están pensando en sus hijos, sino que están pensando en los hijos de los trabajadores y de las clases medias de nuestro país", ha denunciado. Heredia se ha comprometido a seguir "luchando para que las becas vuelvan a ser una garantía para que el hijo de un trabajador pueda estudiar en igualdad de oportunidades con el hijo de un banquero". En este sentido, ha puntualizado que, "las becas han pasado de ser un derecho de los estudiantes a convertirse en un privilegio con el PP". AUMENTO DE TASAS El PSOE recuerda que a este descenso de becas hay que sumar el aumento de las tasas universitarias. El diputado socialista recuerda al respecto que las matrículas universitarias españolas son las cuartas más caras de Europa, por detrás solo de Reino Unido, Irlanda y Holanda. Además, recuerda que el Gobierno del PP "ha pedido a 118.000 alumnos que devuelvan la beca", 48.000 de ellos universitarios, desde el curso 2012/13 a 2015/16. "Lo que supondrá recaudar un total de 205 millones de euros", apunta Heredia, quien califica de "retroceso de décadas" la situación en la que el Gobierno ha dejado la Universidad española.

