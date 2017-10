Economía PREVISIONES ECONÓMICAS El PIB modera su crecimiento al 0,8% en el tercer trimestre y mantiene la tasa interanual en el 3,1% Estos datos del INE son aún provisionales y se conocerán a nivel desagregado el próximo 30 de noviembre.

La economía española creció un 0,8% en el tercer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, según el avance de datos de la Contabilidad Nacional Trimestral publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, la tasa interanual del PIB se mantuvo en el 3,1% en el tercer trimestre y ya acumula diez trimestres consecutivos creciendo a tasas del 3% o superiores. OTR/PRESS 30/10/2017 / 17:04

Tweet

MADRID.- La tasa trimestral del 0,8% registrada entre julio y septiembre coincide con la estimación realizada por el Banco de España y con los cálculos del Ministerio de Economía. Estos datos del INE son aún provisionales y se conocerán a nivel desagregado el próximo 30 de noviembre. Con el crecimiento del 0,8% registrado en el tercer trimestre se acumulan ya 16 trimestres consecutivos de avances. La tasa interanual, por su parte, acumula 15 trimestres en positivo, los últimos diez registrando valores iguales o superiores al 3%. DINAMISMO DE LA DEMANDA NACIONAL En su último informe de previsiones, el Banco de España estimaba que la economía española creció a un ritmo "elevado" en el tercer trimestre del año, con un repunte del PIB del 0,8%, una décima menos que en el trimestre anterior. Este menor crecimiento, apuntaba, se debe a la moderación de los ritmos de creación de empleo y de los flujos comerciales netos, tras su comportamiento especialmente favorable al inicio de la primavera. Con todo, el Banco de España mantenía que el PIB crecerá este año un 3,1%, la misma previsión que ha realizado el Gobierno, aunque se moderará al 2,5% en 2018 y al 2,2% en 2019. El Ejecutivo, por su parte, no ha movido su previsión para este año (3,1%), pero sí ha revisado a la baja la de 2018, hasta el 2,3%, por la crisis política catalana. El Banco de España afirmaba en su informe de previsiones que el "progresivo agotamiento" del efecto expansivo como consecuencia de la materialización de las decisiones de gasto en bienes de consumo duradero y la inversión pospuestas durante la crisis, junto con el tono neutral de la política fiscal, frente a la orientación expansiva de años anteriores, y la reversión parcial de la caída del precio del petróleo harán que el PIB se vaya desacelerando entre 2017 y 2019. Según la autoridad monetaria, el crecimiento de la economía seguirá sustentándose en el "dinamismo" de la demanda nacional apoyada, a su vez, en la mejora de la posición patrimonial de los agentes privados y en las condiciones financieras favorables. En concreto, crecerá un 2,5% en 2017, y se desacelerará al 2,2% en 2018 y al 1,9% en 2019, al tiempo que el consumo privado seguirá apoyándose en la "robustez" del proceso de creación de empleo. LAS EXPORTACIONES CRECERÁN MENOS En cuanto al sector exterior, el Banco de España calcula que su contribución al PIB será del 0,6% este año y del 0,3% tanto en 2018 como en 2019, a pesar de que ha revisado a la baja el crecimiento de las exportaciones que, no obstante, crecerán un 6,4% en 2017, un 4,6% en 2018 y un 4,5% en 2019. También es menor el crecimiento proyectado para las importaciones, que repuntarán un 5% este año, un 4,1% al año siguiente y un 4,2% en 2019. Según el Banco de España, este crecimiento es menor del que cabría esperar por la demanda interna, lo que refleja que se está produciendo una "cierta sustitución" de producción nacional por compras al exterior.

Enviar Imprimir Enviar a:

Comentarios

Escribe un comentario



Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las noticias de nuestra página web.