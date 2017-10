Comarcas ALTO ARAGÓN - SUCESOS Complicado rescate de dos montañeros enriscados Los auxiliados en el pico Culebres, en Benasque, no contaban ni con el material ni con los conocimientos adecuados

D.A. 31/10/2017

HUESCA.- Especialistas de montaña de la Guardia Civil rescataron a dos ciudadanos franceses cerca del pico Culebres, en Benasque, en la madrugada de ayer, tras quedarse enriscados el domingo al no tener el material ni los conocimientos adecuados. Según informaron fuentes de la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Benemérita de Huesca, la central del 062 recibió el aviso de la situación de los dos montañeros a las 18:10 horas del domingo. Se activó el dispositivo de búsqueda, con agentes del Grupo de Rescates e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Benasque que se desplazaron, en vehículo oficial y después a pie, hasta que localizaron a los dos montañeros, en torno a las 21 horas. Se encontraban en una zona de difícil acceso, por la falta de visibilidad y la cantidad de nieve helada, y ambos presentaban principios de hipotermia y estaban muy asustados . Los especialistas les abrigaron con sus ropas para que entraran en calor y después examinaron la zona para buscar una forma segura de descenso. Para ello, ataron con una cuerda corta a los montañeros, una mujer de 54 años y un hombre de 19. Con esta actuación, lograron descender lentamente hasta el camino menos expuesto. Desde allí, llegaron hasta los vehículos estacionados en el refugio de Coronas, en el valle de Vallibierna, a las dos y media de la madrugada del lunes. En la misma jornada dominical hubo otros dos rescates. En el primero de ellos, el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil recibió a las 11 horas una llamada en la que alertaba de que un ciudadano francés, de 27 años y que viajaba solo, debería haber regresado a su domicilio en la noche del sábado, tras haber realizado una actividad en la zona de Bielsa. Al no tener noticias sobre su paradero, el Greim de la Guardia Civil de Boltaña contactó con los posibles refugios donde pudiera haber pernoctado. Tras no localizarlo, los agentes recorrieron con el helicóptero de la Unidad Aérea la zona del collado de Añisclo, donde lo localizaron ileso, cerca del refugio de Pineta, sobre las 16:20 horas. Precisamente, a las 16:20 horas del mismo domingo, la central del 062 recibió una llamada informando que una pareja de montañeros se había desorientado mientras hacía una ruta desde la población de Lanuza. Tras mantener una conversación telefónica con los extraviados, los agentes del Equipo de Rescates e Intervención en Montaña (Ereim) de la Guardia Civil de Panticosa les indicaron cómo llegar a una pista. Una vez allí, los componentes de montaña llegaron con vehículo oficial y recogieron ilesos a un hombre de 41 años y una mujer de 42, ambos vecinos de Zaragoza, y los trasladaron hasta Lanuza, en el término de Sallent de Gállego. RESCATES DEL SÁBADO Por otro lado, la Guardia Civil efectuó otras tres intervenciones de montaña el sábado. La primera de ellas se produjo en la vía de escalada "Camille", en Ansó, donde un escalador había sufrido una lesión en el hombro. Hasta la zona se dirigieron agentes de la Sección de Rescates e Intervención en Montaña (Sereim) de la Guardia Civil de Jaca además del helicóptero de la Benemérita de Huesca y el médico 061. Tras localizar al escalador lesionado, un hombre de 35 años, los extrajeron de la pared y lo trasladaron hasta el Hospital de Jaca. A las 17:30 horas, la central del 062 recibió otro aviso que informaba de que una persona se encontraba enriscada en el pico Bernatuara, en Torla. Tras facilitar sus coordenadas, personal del Greim de Boltaña de la Guardia Civil con el helicóptero de la Unidad Aérea y el médico de 061, localizaron a un hombre, de 45 años y vecino de Huesca, al que trasladaron hasta el parquin de Bujaruelo. Por último, el COS de la Benemérita fue alertado a las 17:40 horas de que una senderista que se encontraba en la senda de Basacol, en Alquézar, no podía continuar la marcha por una torcedura de tobillo. Hasta la zona se dirigieron agentes del Ereim de Huesca en vehículo oficial quienes localizaron la posición exacta de la herida gracias a una aplicación de teléfono móvil. Una vez llegaron hasta ella le inmovilizaron la pierna lesionada y la trasladaron en vehículo oficial hasta la carretera. Desde allí, una ambulancia trasladó a la senderista, una mujer de 49 años y vecina de Barbastro, hasta el hospital de la misma localidad.

