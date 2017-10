Economía DESCONEXIÓN DE LA UE Unos 75.000 empleos en sector financiero pueden suprimirse por el "brexit" La cifra definitiva dependerá de la relación comercial que se extrablezca

LONDRES.- El Banco de Inglaterra estima que unos 75.000 empleos en el sector de los servicios financieros británicos pueden perderse tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) -"brexit"-, informa hoy la emisora BBC. Según pudo saber la cadena, los directivos del banco emisor inglés trabajan sobre esa cifra como parte de un "escenario razonable" de lo que pueda ocurrir, especialmente si no hay un acuerdo en materia financiera entre la UE y el Reino Unido una vez que este país se retire del bloque en marzo de 2019. La cantidad de empleos que pueden eliminarse, no obstante, dependerá de la relación comercial que tenga Londres con la UE una vez que el Reino Unido esté fuera de la Unión, agrega la BBC. El banco inglés ha pedido a instituciones financieras y entidades bancarias que les facilite sus planes de contingencia en caso de que el Reino Unido termine rigiéndose con la UE en materia comercial bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). En un escenario así, los bancos con sede en Reino Unido perderán sus derechos especiales para operar en toda la UE, por lo que muchos puestos de trabajo pasarán de Londres a otras capitales europeas. La BBC hace la estimación sobre los empleos que pueden suprimirse en virtud de estudios realizados por expertos, que apuntan a la eliminación de unos 75.000 en los próximos tres a cinco años -ya sea trabajos directamente relacionados con los servicios financieros, pero también asociados, como los relativos a asuntos legales. Las actuales negociaciones sobre el "brexit" son aún inciertas pues no está clara cuál será la relación final que tendrá el Reino Unido con la UE y si Londres tendrá un vínculo comercial especial con los otros 27.



