Montilla afirma que el Govern de Puigdemont ha engañado a los catalanes

El expresidente de la Generalitat se ha mostrado muy crítico con la actuación de los últimos meses

EFE 31/10/2017 / 10:04

BARCELONA.- El expresidente de la Generalitat José Montilla ha considerado hoy que el gobierno de Carles Puigdemont "ha engañado" a los catalanes, al "vender una cosa que no era posible", y ha advertido de que una declaración de independencia no aplicada "es un esperpento" y "una farsa". En una entrevista en TV3, José Montilla se ha mostrado muy crítico con la actuación del gobierno de la Generalitat presidido por Puigdemont, y ha acusado al Govern de JxSí de haber "engañado a la gente", puesto que sus integrantes "han vendido una cosa que no era posible, y hay documentos en las consellerías en los que ya decían que la independencia era inviable". De hecho, ha añadido, "sólo hay que ver con qué caras aplaudían Puigdemont y Junqueras" cuando fue aprobada la declaración de independencia en el Parlament, "con la cabeza baja", y es que "sabían que era una farsa, ¡que pena!". Montilla ha lamentado que "lo único que han conseguido es tener unas instituciones intervenidas y el país dividido", cuando "las instituciones son de todos y las han puesto en peligro de forma irresponsable". Sobre el papel de mediación que desempeñó en las horas previas al pleno del Parlament del pasado viernes, Montilla ha explicado que trató de evitar la aplicación del artículo 155 por parte del Estado y la aprobación de una DUI (Declaración Unilateral de Independencia)" desde Cataluña. "Al final hemos tenido ambas cosas, bueno la DUI no sé si calificarla así, porque es un esperpento", ha considerado Montilla antes de reprochar que los líderes de PDeCAT y ERC "hayan engañado a tanta gente durante tanto tiempo" aunque "al final ocurre que no es posible mantener las mentiras". Respecto a la posibilidad de que Puigdemont pida asilo político en Bélgica, Montilla ha indicado que "eso no me lo esperaba" porque "el asilo se pide cuando en un país no hay democracia, y si no la hay, ¿entonces por qué su partido y ERC ya han decidido presentarse a las elecciones del 21D?".