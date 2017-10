Sociedad El calendario de Down Huesca celebra la inserción laboral El almanaque se presentó en Binéfar con Carmelo Bosque como embajador. La Asociación Fotográfica de Barbastro se ha encargado de las imágenes

La Asociación Down Huesca celebró en Binéfar uno de sus actos más emblemáticos y emotivos que realiza a lo largo del año: la presentación de su calendario solidario, que en esta edición reivindica el derecho de oportunidades para acceder al mercado laboral de las personas con discapacidad intelectual y, sobre todo, las capacidades que tienen sus usuarios que ya trabajan en varias empresas de la provincia. D. A. 31/10/2017

