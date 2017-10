Aragón dispondrá de una Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación

Se trata de uno de los documentos más avanzados y completos en esta materia

ZARAGOZA.- La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta desde hoy con una Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación, aprobada por el Consejo de Gobierno, con la que se ordena, planifica y analiza cómo deberán ser las medidas que se pongan en marcha en los próximos años para hacer frente al fenómeno de la despoblación y para actuar en materia de política demográfica. La Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación se compone de 5 tomos y parte de un análisis pormenorizado de la situación de Aragón, de los cambios en los últimos años y las tendencias. El tomo de estrategias y medidas recoge 15 ejes de acción con 70 objetivos, 122 estrategias, 184 medidas, 4 normas. En total, 380 acciones concretas con las que asentar población en el medio rural, mejorar la calidad de vida, apoyar el emprendimiento y garantizar el acceso a los servicios. El documento es el resultado de 20 meses de trabajo y ha contado con unimportante proceso participativo. El primer paso se realizó tras el acuerdo de Gobierno de Aragón en marzo de 2016. A partir de ese momento se llevaron a cabo reuniones entre departamentos del Gobierno de Aragón, con los grupos de acción local, las comarcas con peores índices de población y las diputaciones provinciales. El borrador de documento se abrió a la participación ciudadana, a través de Aragón Participa, en marzo de 2017. Se realizaron sesiones explicativas, talleres y se contó con 816 aportaciones de las cuales, 555 se estimaron de manera total o parcial. Tras el proceso de participación se abrió a exposición pública. "Hemos cumplido con el compromiso que asumimos la pasada primavera, y ya disponemos de un documento de referencia para combatir nuestros problemas demográficos y poblaciones" ha explicado Soro, quien añadió que es "un documento con rango de Decreto del Gobierno de Aragón, es decir, no se trata de un simple estudio, sino de una norma ejecutiva y de obligado cumplimiento". Se trata de uno de los documentos más avanzados y completos en materia de despoblación, tal y como han reconocido otras Comunidades Autónomas, entidades que trabajan contra la despoblación y organismos europeos. Entre las novedades que aporta está el diseño de políticas que van más allá de la pérdida de población, en términos numéricos, para abordar políticas demográficas, referidas al perfil y las necesidades de las personas que viven o pueden llegar a vivir en el medio rural. El consejero apuntó que "hemos ido mucho más allá de lo que, en puridad, debería ser una Directriz: la Directriz que hemos aprobado hoy no solo contiene objetivos y estrategias que deban desarrollarse posteriormente mediante un Programa de Gestión Territorial, sino que establece ya directamente numerosas medidas que pueden ejecutarse de forma inmediata". Las actuaciones prioritarias son las siguientes: garantizar el acceso universal a Internet y a la telefonía móvil; mejorar la movilidad de las personas que no pueden disponer de vehículo propio o no pueden conducir; mejorar los equipamientos y servicios básicos (en lo posible avanzando en la disponibilidad de servicios on line); disponer de escuelas infantiles y comedores escolares; mejorar la atención a las personas mayores en el medio rural; buscar alternativas para que los empleados públicos, mejorar la fiscalidad de las empresas ubicadas en el medio rural; establecer ayudas al emprendimiento en las pequeñas poblaciones, en particular por parte de mujeres; impulsar la sensibilización sobre el mundo rural, con la finalidad de disminuir la brecha entre lo rural y lo urbano; e incluir en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma el Fondo de Cohesión Territorial, para promover actuaciones de desarrollo territorial, especialmente con la creación de empleo.