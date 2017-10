CCOO denuncia los efectos de la venta de cupones de la Once en puntos externos

Desde la organización insisten en que este sistema "no ha incidido negativamente"en las ventas

Además de a los vendedores en quioscos y calle, los cupones de la Once pueden adquirirse en estanco, gasolineras u oficinas de Correos, unos canales que desde CCOO denuncian que "repercute de manera directa en las ventas y retribución" de los compañeros. J. ARNAL 31/10/2017 / 14:27

HUESCA.- Delegados de la Once de CCOO han instalado hoy una mesa informativa en el Coso Alto, en la confluencia con la calle Moya, para repartir folletos y explicar a los oscenses la situación en la que se encuentran los trabajadores de la Once con la externalización de venta de los cupones en ámbitos alejados de la discapacidad. Una situación que afecta a alrededor de 65 personas en Huesca. Esta venta, a través del denominado "canal físico complementario" se puso en marcha hace aproximadamente una década. Una propuesta que, reconoce Abenia, es su concepción original fue positiva, ya que suponía "una forma de conseguir llegar a aquel público al que no se conseguía llegar a través de la red tradicional de vendedores". Al final "se ha traducido en que se vende en todas partes". Ahora, los cupones, además de a los vendedores de la Once en los quioscos y en la calle pueden comprarse en estancos, gasolineras, quioscos de prensa, cadenas de supermercados y oficinas de Correos. El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Aragón, Roberto Abenia, ha insistido en que esta situación "repercute de manera directa en las ventas y retribución de los compañeros", los cuales además del salario base reciben complementos por ventas. El esfuerzo de estos trabajadores supone alrededor del 92 por ciento de las ventas totales, aunque el "avance de la venta externa es preocupante", y "acaba por precarizar las condiciones laborales" porque para vender la misma cantidad de cupones que antes tiene que estar "más tiempo". Este empleo representa para muchos de estos vendedores, que ha recordado Abenia son personas con discapacidad, "la única oportunidad de tener un trabajo digno con unas condiciones dignas". Desde la delegación territorial de la Once en Aragón, su responsable Ignacio Escanero, ha insistido en que los canales elegidos "se ubican en zonas y ámbitos donde no llegan los vendedores", con especial atención a la zona rural. La posibilidad de comprar cupones en más lugares, ha insistido "no ha incidido negativamente en las ventas", que este año podrían incrementarse hasta un 5 por ciento en el caso de los vendedores de la Once que, en el caso de Huesca, encabeza el ranking de ventas a nivel nacional.