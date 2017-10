Mundo TERRORISMO EN EEUU Las autoridades califican de atentado el atropello que ha causado ocho muertos en Nueva York Según la Policía, el ataque fue cometido por una sola persona y no se contemplan amenazas adicionales

Las autoridades de Nueva York calificaron como un "cobarde acto de terrorismo" el atropello múltiple que se registró hoy en el centro de Nueva York y que causó ocho muertos y un número no determinado de heridos. EFE 31/10/2017 / 22:45

NUEVA YORK.- Los hechos se registraron en el suroeste de la isla de Manhattan, cuando un desconocido arrolló con su vehículo a varias personas que se encontraban en el lugar, algunas de ellas en un carril para bicicletas cerca de la orilla del río Hudson. En una rueda de prensa para aportar información oficial de los hechos, con datos aún preliminares, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó los hechos como una "horrible tragedia". Se trató de un "cobarde acto de terrorismo" que causó la muerte de ocho "inocentes", agregó el alcalde, que estaba acompañado del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y del jefe de Policía, James O'Neill. Según Cuomo, el atentado fue cometido por una sola persona, de acuerdo con los datos que se tienen hasta ahora. También señaló que no hay amenazas adicionales que puedan afectar a la ciudad.

